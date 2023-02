Calciomercato Inter, Simeone vuole un big: Marotta ha già deciso

Diego Pablo Simeone vuole un big dall’Inter per il suo Atletico Madrid, l’ad Marotta ha già deciso il futuro del giocatore

L’Inter questa sera giocherà alle 20:45 contro l’Udinese a pochi giorni dalla sfida di Champions con il Porto. L’obiettivo di Simone Inzaghi è andare avanti il più possibile nelle coppe, visto il distacco enorme dal Napoli capolista. Qualche passaggio a vuoto fa sorgere dei dubbi sul percorso dei nerazzurri, che è comunque positivo. E’ anche arrivata la vittoria in Supercoppa italiana nel derby con il Milan, con uno 0-3 netto. A fine stagione ci sarà l’addio di Skriniar, che però sarà a parametro zero e quindi non porterà risorse nelle casse del club nerazzurro.

Ecco perché bisogna comunque effettuare almeno una cessione importante per risanare le perdite. Il prescelto è Denzel Dumfries, anche se nelle ultime ore si fanno insistenti le voci che vedono l’Atletico Madrid molto forte su Federico Dimarco. Il terzino sinistro italiano si è messo in mostra in questo campionato prendendosi definitivamente la fascia e relegando in panchina Robin Gosens. Ma Marotta ha già deciso chi sarà il sacrificato.

Inter, Simeone vuole Dimarco: Marotta fa muro

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’Atletico Madrid si è iscritto alla corsa per accaparrarsi Federico Dimarco, cercato insistentemente anche da club di Premier League. Ma l’intenzione dell’Inter è chiara: il sacrificato resta Denzel Dumfries, senza inversioni di tendenza. Il terzino italiano resterà in nerazzurro dopo la grande stagione che sta disputando. Anche perché si tratta di un prodotto del settore giovanile che, dopo tante esperienze in altre squadre -come Parma e soprattutto Verona-, si è guadagnato un posto da titolare.

Il futuro dell’Inter è molto complicato da decifrare. Alcuni fondi statunitensi stanno valutando l’acquisto del club vista la difficile situazione economica che sta attraversando Suning. Il processo di autofinanziamento attraverso le cessioni dei migliori giocatori non può continuare in eterno. Soprattutto perché non tutte le ciambelle nascono col buco e non sempre si possono trovare giocatori adatti alla sostituzione dei top. Il costo dell’operazione ammonterebbe a circa 1,2 miliardi di euro.