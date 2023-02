Juventus, ancora una tegola per Allegri: il top salta lo Spezia

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha rilasciato importanti dichiarazioni nell’ultima conferenza stampa.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto finora una stagione abbastanza particolare. Emozioni spesso contrastanti, lievi alti e spesso momenti difficili come le ultime deludenti prove. Questa settimana il tecnico toscano è stato nuovamente nel mirino della critica per il pareggio casalingo contro il Nantes.

I bianconeri non hanno battuto la tredicesima del campionato francese e nel post gara Allegri è letteralmente esploso in conferenza. Un momento complicato con la squadra bianconera in difficoltà anche in campionato, alle prese con la penalizzazione dopo l’Operazione Prisma. Il tecnico ha parlato di questo ed altro nella conferenza stampa in vista dello Spezia:

“Dobbiamo proseguire in quelli che sono i nostri mini obiettivi, ci sono gare delicate a partire da quella di domani e poi il derby con il Torino e match con Udinese, squadra con una classifica simile alla nostra. Domani sarà un match complicato e qui diverse squadre hanno avuto qualche problema”.

Juventus, Allegri e le ultime di formazione

Il tecnico ha fatto il punto anche sulla formazione che scenderà in campo al Picco chiarendo: “Domani non ci sarà Chiesa, ha effettuato due partite in quattro giorni ed è molto affaticato e stanco. E’ anche normale dopo dieci mesi di stop, rientrerà invece Perin mentre dovrò valutare gli altri”. Poi Allegri ha proseguito:

“Tre che giocheranno sicuramente sono Kean, Perin e Rugani. Abbiamo Bremer squalificato, Bonucci sta bene ma non è in condizione per giocare dall’inizio. Ho ancora tempo e devo valutare. Vincere 1 a 0? No, io spero di vincere 3 a 0, ora che sono nonno ho detto ai ragazzi che voglio veder crescere mio nipote (ride)”. Il tecnico è apparso sereno ed abbastanza sorridente, ma le ultime prestazioni non sono state gradite ed in casa bianconera la situazione continua a essere pericolosa.