Diritti tv, novità assoluta per SKY: vuole prendersi tutto

La stagione di quest’anno è entrata ormai nel vivo, ma bisogna segnalare la volontà di SKY sui diritti televisivi dei prossimi anni.

Dopo la lunga pausa invernale sono tornate finalmente le coppe europee. Questa settimana, infatti, il Milan è sla prima squadra italiana a scendere in campo negli ottavi di finale della Champions League. Mentre Juventus, Roma, Fiorentina e Lazio hanno giocato l’andata dei play-off di Europa e Conference League.

I risultati delle italiane sono stati abbastanza positivi, visto che il Milan è riuscito a battere con il gol di Brahim Diaz il Tottenham di Antonio Conte. In Conference League, invece, Fiorentina e Lazio hanno sconfitto, rispettivamente, Braga e Cluj. La competizione europea che ha fornito un po’ di delusioni è stata l’Europa League, considerando il pareggio casalingo della Juventus di Massimiliano Allegri contro il Nantes e la sconfitta della Roma di José Mourinho contro il Salisburgo.

La settimana prossima per la Champions League, invece, toccherà al Napoli, che ha battuto ieri sera il Sassuolo di Alessio Dionisi, e all’Inter. Gli azzurri sono attesi dalla trasferta in Germania contro l’Eintracht di Francoforte, mentre gli uomini di Simone Inzaghi mercoledì ospiteranno il Porto dell’ex nerazzurro Sergio Conceicao. Intanto, proprio sulla massima competizione europea per club, bisogna registrare delle notizie molto importanti.

SKY ha acquisito tutti i diritti televisivi della Champions dal 2024 al 2027: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, infatti, Sky si sarebbe aggiudicata i diritti televisivi della Champions League per il triennio che va dal 2024 al 2027. La novità più importante sarebbe quella che riguarderebbe l’acquisizione anche del pacchetto che è ora di Mediaset. Ovveroquello che dà la possibilità di trasmettere una partita in chiaro e le altre altre a pagamento su Infinity.

Dopo che è venuto meno il divieto voluto dall’Antitrust, di fatto, Sky ha la possibilità di trasmettere su tutte le piattaforme. Poi spetterà alla tv satellitare trasmettere la gara in chiaro su TV8 oppure rivendere questo pacchetto ad un altro broadcaster. La partita più importante del mercoledì, invece, dovrebbe essere trasmessa sempre da Amazon.