Il Napoli brilla anche in Champions: ipotecati i Quarti, Eintracht demolito

Reti e spettacolo nel match valido per l’andata degli Ottavi di finale di Champions League tra Eintracht Francoforte e Napoli.

Il Napoli di Luciano Spalletti brilla non solo in campionato ma anche in Champions League ed hanno praticamente ipotecato i Quarti di finale della massima competizione europea. Gli azzurri regalano spettacolo e vincono per 2 a 0 in Germania, una vittoria che in pratica porta ad essere quasi una formalità il match in programma al ritorno al Maradona.

Gli azzurri soffrono all’inizio la pressione iniziale dei tedeschi, abituati ad una partenza a razzo. L’Eintracht parte bene per i primi dieci-dodici minuti, ma è di fatto l’unico reale momento a favore del club tedesco. Il Napoli reagisce alla grande ed ogni volta che attacca è pericolosissimo.

Gli azzurri hanno un occasione poco dopo alla mezzora, gli azzurri prima impegnano il portiere e sulla respinta Osimhen anticipa Buta e si conquista ‘di rapina’ un calcio di rigore. Dal dischetto Kvaratskhelia non è preciso come al solito e Trapp lo ipnotizza. Il Napoli non molla e passa in vantaggio prima dell’intervallo grazie al solito Osimhen, innescato alla grande da Lozano.

Eintracht-Napoli, Quarti ad un passo

Il club partenopeo sfiora il bis prima dell’intervallo, con Osimhen che segna in fuorigioco per pochi centimetri. Nella ripresa tutto facile invece per gli azzurri con un episodio al 60′ che cambia la gara. L’arbitro caccia Kolo Muani per un fallo bruttissimo su Anguissa ed i tedeschi perdono il proprio miglior calciatore.

Il Napoli chiude i giochi con Di Lorenzo, servito da un grande assist di Kvaratskhelia ed anzi sfiora a più riprese il tris. Il club partenopeo