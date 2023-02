Juventus, senti Kombouaré: “Se perdono contro di noi fanno una figura ridicola”

La Juventus si gioca moltissimo della sua stagione nel ritorno contro il Nantes, il cui tecnico Kombouaré si lascia andare a giudizi duri.

Domani per la Juventus è già la sfida che può decidere una stagione. La vittoria in casa del Nantes è un obiettivo inderogabile per il club bianconero, dopo il pareggio dell’andata, e l’unico modo per sperare di portare a casa un trofeo importante. Lo sa bene il tecnico della squadra francese Antoine Kombouaré, che non ha mancato di stuzzicare Allegri e i suoi ragazzi nella conferenza stampa di oggi.

Tutto prevedibile, a ben vedere. L’allenatore transalpino, che l’anno scorso ha portato i Canaries a conquistare una sorprendente Coppa di Francia, sa perfettamente che la pressione è tutta sulla Juventus. La disparità di forze, tecniche ed economiche, è sbilanciata in favore della formazione di Allegri, almeno sulla carta, e così anche la responsabilità di fare risultato.

Il Nantes infatti sta vivendo una stagione abbastanza modesta, e l’incredibile risultato di Torino della scorsa settimana l’ha improvvisamente ravvivata. Ma dopo aver perso la stella Kolo Muani in estate, i francesi si trovano ora solo in tredicesima posizione in Ligue 1, a +9 dalla zona retrocessione. Pensare di eliminare la Juventus dall’Europa League sarebbe chiaramente qualcosa di eccezionale.

Kombouaré scarica tutta la pressione sulla Juventus: “Per noi non è importante”

“Se perdono contro di noi, fanno una figura ridicola” attacca il tecnico del Nantes in conferenza stampa. Kombouaré ha spiegato quanto sia importante per la Juventus passare il turno e vincere l’Europa League, probabilmente l’unico modo per Allegri e i suoi per qualificarsi in Champions. “Sarà una grande partita, ma è importante soprattutto per la Juve. Non per noi” precisa l’allenatore transalpino.

Dal suo punto di vista, Kombouaré ha sottolineato come per il Nantes eliminare i bianconeri sarebbe invece un’impresa storica, “qualcosa che da queste parti non s’è mai vista”. Un bel modo per caricare i suoi ragazzi, ma sempre ricordando loro di tenere i piedi per terra: “Abbiamo il 20% di possibilità” ha precisato. Osservato speciale, ovviamente Angel Di Maria, che secondo l’allenatore del Nantes è “il migliore di tutti i giocatori della Juventus”.