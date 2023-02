Juventus, senti Calvarese: “Gvardiol simile a Bremer. C’è contatto ma non fallo”

La Juventus scenderà in campo quest’oggi contro il Nantes ma nel frattempo sono arrivate dichiarazioni molto particolari: le parole di Calvarese.

La Juventus scenderà in campo contro il Nantes, in Francia, questo tardo pomeriggio alle ore 18:45. Nella sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League i bianconeri non dovranno commettere passi falsi. Nel frattempo, poi, è arrivata anche una dichiarazione in particolare che ha posto la luce dei riflettori su un episodio che ha fatto molto discutere.

La Juventus quest’oggi se la vedrà con il Nantes e, partendo dal risultato di pareggio (1-1) della gara di andata, tutto è ancora in bilico e possibile. Molto ha fatto discutere il rigore non concesso per fallo di mano, sul finale di partita all’Allianz Stadium. In quel caso il direttore di gara aveva optato per presunto fallo in attacco commesso da Bremer.

Proprio su questo episodio è allora tornato l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese. Ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’, dopo Lipsia-Manchester City giocata ieri sera, è infatti stato fatto da lui un parallelismo su quanto visto in Juventus-Nantes.

Juventus, senti Calvarese: l’ex arbitro ritorna sul fallo fischiato a Bremer in attacco contro il Nantes

Gianpaolo Calvarese, ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’, ha analizzato il gol segnato da Gvardiol contro il Manchester City. Gol che ha portato i padroni di casa al pareggio e che ha fatto registrare l’1-1 finale: “L’azione mi ha ricordato un altro episodio. Perché assomiglia tanto a quello che successo in Juventus-Nantes. Gvardiol salta in alto ed è nettamente in anticipo”.

“Saltando – ha continuato l’ex arbitro – si appoggia a Ruben Dias, che non sarebbe mai arrivato sul pallone. Ma lo ha fatto solo per non perdere l’equilibrio. C’è un contatto, ma non è mai fallo“. A differenza di quello che ha visto il direttore di gara in Juventus-Nantes, quando ha fischiato fallo in attacco da parte di Gleison Bremer, rendendo vano il tocco di mano commesso in area di rigore avversaria che avrebbe portato i bianconeri a conquistare un tiro dagli undici metri.