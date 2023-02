Henry sminuisce la Serie A: “Vorrei vedere il Napoli contro il City…”

Thierry Henry ha commentato in maniera molto lusinghiera le prestazioni del Napoli, ma non è stato altrettanto tenero con la Serie A.

Il Napoli fa parlare di sé anche all’estero ormai, e c’è molto interesse per vedere alla prova i ragazzi di Spalletti sul palcoscenico internazionale. La netta vittoria in casa dell’Eintracht Francoforte ha quindi riconfermato i partenopei tra le squadre più in forma in circolazione in Europa. E dopo il match è arrivato anche il giudizio di un campione ed opinionista stimato come Thierry Henry.

Lusinghiero per i ragazzi in maglia azzurra, ma un po’ meno per il calcio italiano, notoriamente in crisi. Nonostante tutte e tre le squadre nostrane abbiano vinto la gara di andata degli ottavi di Champions League, la Serie A continua a essere percepita come un campionato poco competitivo. E questo si riflette anche sui giudizi sul Napoli, che pure per gli esperti stranieri è sempre chiamato a confermarsi a un livello di competizione più alto.

Evidentemente il percorso europeo di questa stagione non è ancora sufficiente. I giocatori di Spalletti hanno sconfitto in serie i Rangers, i campioni d’Olanda dell’Ajax, il Liverpool di Jurgen Klopp e ora anche i vincitori dell’ultima Europa League. Ma su ogni successo pare esserci una controindicazione: il basso livello degli scozzesi, la crisi dei Lancieri e dei Reds, la fragilità dell’Eintracht.

Henry durissimo sulla Serie A: le parole dell’ex Juve

Henry ha commentato i risultati del Napoli in Champions League sulla ‘CBS’, e pur confermando la grande stima per la squadra di Spalletti, ha riservato delle critiche al calcio italiano. “Non possiamo giudicarli per la Serie A: nessuno può competere con loro in Italia” ha detto. E d’altronde, pure “col Liverpool abbiamo visto altre squadre fare partite del genere”.

Per giudicare davvero il Napoli, sostiene l’ex attaccante francese con un fugace passato nella Juventus, bisogna aspettare match più provanti. “Voglio vederli con una squadra come il Manchester City per capire cosa possono fare” conclude, ma senza negare di apprezzare i partenopei. Anzi, “per me è una gioia vederli giocare”. Solo complimenti allora: la sfida con i campioni della Premier League sarebbe un modo per vedere il Napoli confrontarsi con una sua pari. È la Serie A, allora, a dover migliorare la propria reputazione.