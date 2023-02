Inter, Sanchez netto: “Qualche compagno ancora non capisce il mio addio”

L’Inter di Simone Inzaghi ha battuto il Porto, ma in casa interista bisogna registrare delle dichiarazioni molto nette di Alexis Sanchez.

Dopo il pareggio deludente al Marassi contro la Sampdoria dell’ex Dejan Stankovic, l’Inter di Simone Inzaghi è riuscita a vincere due importanti gare. La prima è stata quella di sabato scorso contro l’Udinese di Andrea Sottil, mentre la seconda è arrivata questo mercoledì in Champions League.

La ‘Beneamata’, infatti, ha battuto nel match di andata dell’ottavo finale della massima competizione per club il Porto di Sergio Conceicao (altro ex giocatore interista). La rete decisiva per il successo del team guidato da Simone Inzaghi è stata realizzata nella seconda frazione di gara da Romelu Lukaku.

L’Inter, ovviamente, ha sofferto le trame offensive del Porto di Sergio Concecaio, ma ha sicuramente meritato la vittoria finale. Dopo la gara di Champions League vinta contro il team lusitano, l’Inter è attesa dalla sfida di domenica al Renato Dall’Ara contro la squadra di un altro giocatore ex nerazzurro: ovvero il Bologna di Thiago Motta. Tuttavia, proprio in queste ore, l’ambiente interista è stato ‘scosso’ da alcune dichiarazioni rilasciate da Alexis Sanchez.

Inter, le dichiarazioni di Alexis Sanchez sono nette: “Qualche compagno mi dice che potevo dare ancora una mano, ma avevo voglia di giocare”

L’ex centravanti nerazzurro, ora calciatore del Marsiglia di Igor Tudor, ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’: “Qualche compagno ancora non capisce il mio addio all’Inter. Mi hanno detto che potevo dare ancora una mano, ma avevo voglia di giocare con più continuità. Il calcio è così”.

Alexis Sanchez ha poi concluso il suo intervento: “Tuttavia, voglio ringraziare le persone dell’Inter. Ho vissuto momenti belli in quello spogliatoio. Ora sono sono molto felice qui a Marsiglia, anche se qualche volta mi sento con alcuni ex compagni. Questi ultimi mi mandano dei messaggi con scritto ‘Bravo Nino’’’.