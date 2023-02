Juventus, Chiellini torna a parlare: “Quello che sta accadendo è doloroso”

La Juventus, nonostante la gioia per aver superato il turno in Europa League, non sta attraversando un periodo semplice: Giorgio Chiellini esprime così tutto il suo dolore.

La Juventus ha superato il turno in Europa League grazie a un super Angel Di Maria. L’argentino, con la sua tripletta, ha fatto sì che i bianconeri ottenessero la qualificazione agli ottavi della competizione. Ciò aiuta l’umore visto che il periodo resta comunque non dei migliori. E proprio a questo proposito ha parlato anche l’ex capitano, Giorgio Chiellini.

La Juventus, infatti, deve ancora comprendere cosa ne sarà del suo destino. È intanto in attesa di sapere se i 15 punti di penalizzazione saranno confermati o cancellati. Poi si dovrà comprendere cosa accadrà con le indagini ancora in corso.

Proprio di tutto questo ha voluto allora dire la sua l’ex capitano della Vecchia Signora, Giorgio Chiellini. Il difensore non ha ovviamente potuto celare l’amarezza per quanto sta accadendo alla sua squadra del cuore.

Juventus, le parole di tristezza riferite da Chiellini: il suo commento per ciò che sta accadendo con il club

“Mi sento triste e ferito per quello che sta succedendo alla Juventus“, così ha esordito Giorgio Chiellini in un’intervista svolta ai microfoni di ‘The Athletic’. Il difensore, ex capitano della Juve, non può essere vicino al club bianconero in un momento così delicato e questa impossibilità, come lui stesso ha riferito, non è semplice da accettare.

Queste le sue parole: “Per me è doloroso. È difficile non essere a Torino e non è facile per tutti quelli che amano il club. Adesso i tifosi devono avere pazienza perché la società sta lottando per tutti e spero che tutto finisca nel migliore dei modi. In campo devono ragionare partita per partite e poi vedremo a fine stagione”.

“Per quanto riguarda – ha concluso – ciò che sta accadendo in tribunale non lo sappiamo: potrebbero esserci notizie buone o cattive. Con la responsabilità che avevo al club, è dura stare lontano dalla squadra“.