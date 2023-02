Bardesono: “Non solo la Juve, la Procura di Torino ha inviato gli atti ad altri sei club”

Il giornalista di Libero Marco Bardesono è intervenuto ai microfoni di Tv Play su Calciomercato.it ed ha parlato di vari temi.

Negli ultimi mesi ha più volte tenuto banco nel mondo del calcio la situazione legata all’Operazione Prisma. La Juventus è stata una delle prime protagoniste di questa incresciosa vicenda, indagata e penalizzata ufficialmente. L’inchiesta è però tutt’altro che terminata e, mese dopo mese, arrivano nuove novità su questa vicenda.

Il giornalista di Libero Marco Bardesono ha parlato di Juve e tanto altro ai microfoni di Tv Play, sul canale Twitch di Calciomercato.it. Nello specifico Bardesono è partito riguardo alla carta Ronaldo ed ha chiosato cosi: “Vedremo se Cristiano Ronaldo davvero verrà, se fosse dovrebbe essere il 17 Marzo, ovvero almeno 10 giorni prima dell’udienza”.

Il campione portoghese è uno dei casi più spinosi relativi al mondo Juve e nelle prossime novità potrebbero arrivare importanti novità sul club bianconero. Bardesono ha rilasciato interessanti dichiarazioni, situazioni che non riguardano solo la società bianconera”.

Non solo Juventus, Bardesono nomina altri sei club

Il giornalista ha poi rilasciato interessanti dichiarazioni riguardo il club bianconero e non solo. Ecco una rivelazione del giornalista: “C’è un’altra notizia che uscirà domani, che riguarda altre sei società di calcio a cui la Procura di Torino ha inviato gli atti. Non è una novità” e secondo il giornalista le sei società coinvolte nella vicenda sono Cagliari, Bologna, Udinese, Sassuolo, Atalanta e Sampdoria.

Bardesono ha continuato: “Se la Procura di Torino invia gli atti significa che secondo loro possono esserci dei reati, ma non può indagare e quindi demanda il compito ad altre Procure. Quello che è successo con Dybala, ascoltato negli ultimi giorni, serviva per chiedere loro ulteriori precisazioni, verbali che dovranno essere integrati il 27 Marzo di fronte al Gip”. Una situazione che cambia di ora in ora e che potrebbe portare importanti novità nel mondo del calcio nelle prossime settimane. Si continua a lavorare e non è escluso vi possano essere ulteriori sentenze nei prossimi delicati mesi.