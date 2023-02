Probabili formazioni 24^ giornata: la decisione su Milinkovic e Chiesa

Le probabili formazioni della 24^ giornata potrebbe regalare diverse novità e colpi di scena. Occhio alle decisioni su Milinkovic Savic, Maignan e Chiesa: sono attese novità nelle prossime ore dopo gli ultimi allenamenti di rifinitura

Empoli-Napoli ha aperto le danze della 24^ giornata di Serie A. Partenopei che salgono a +18 sull’Inter in seguito alla vittoria per 0-2 grazie all’autogol di Ismajli e alla rete di Osimhen. Vince anche il Sassuolo in casa del Lecce.

Tanti dubbi di formazione: Allegri spera di potere recuperare Chiesa per il derby contro il Torino. Cresce l’ottimismo, si va verso la fumata bianca. Da valutare anche la possibile convocazione di Pogba. Il Milan difficilmente recupererà subito Maignan: il portiere francese tornerà in campo per la sfida di ritorno di Champions contro il Tottenham.

Infine, sorride Sarri: la Lazio potrà contare nuovamente su Milinkovic Savic e Zaccagni, entrambi recuperati dopo i recenti problemi gastrointestinali. Nell’Inter ancora assente Correa: il Bologna recupererà Orsolini, leggermente acciaccato nei giorni scorsi.

Probabili formazioni 24^ giornata Serie A

Bologna-Inter (domenica, ore 12:30)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Sosa, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku

Salernitana-Monza (domenica, ore 15:00)

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Candreva, Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Vilhena, Bonazzoli; Piatek

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna

Udinese-Spezia (domenica, ore 18:00)

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez, Masina; Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Thauvin

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolau; Gyasi, Ampadu, Bourabia, Agudelo, Reca; Nzola, Shomurodov

Milan-Atalanta (domenica, ore 20:45)

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Diaz; Giroud, Leao

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Mahele; Lookman, Hojlund, Boga

Verona-Fiorentina (lunedì, ore 18:30)

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Tameze, Duda, Doig; Lazovic, Ngonge; Gaich

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta/Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Jovic, Kouame.

Lazio-Sampdoria (lunedì, ore 20:45)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Lammers, Gabbiadini

Cremonese-Roma (martedì, ore 18:30)

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Aiwu; Sernicola, Benassi, Pickel, Meité, Valeri; Afena-Gyan, Okereke.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham

Juventus-Torino (martedì, ore 20:45)

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Adopo, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Seck; Sanabria