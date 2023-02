Corsa Champions, il vero problema che unisce Pioli ed Inzaghi

Inter e Milan hanno un problema comune. La corsa su Napoli è più che mai complessa, l’obiettivo è il piazzamento Champions ma serve superare uno scoglio…

Siamo entrati in una fase calda della stagione. Il Napoli non si ferma, va avanti con un treno e si tiene ben stretto quel primo posto che nessuno sembra poter strappare agli azzurri. Merito, ovviamente, del grande lavoro fatto da Luciano Spalletti ed i suoi ragazzi fino a questo momento. Di fatto gli azzurri hanno perso soltanto contro l’Inter in campionato fino a questo momento, dimostrando di essere assolutamente in grado di giocare contro chiunque alla stessa maniera. Certo, il distacco rispetto alle inseguitrici è talmente netto che non si può non prendere in considerazione anche quelli che sono i demeriti di coloro che si trovano alle spalle.

Il Napoli è una squadra costruita con grande attenzione e gestita magistralmente: i complimenti a Spalletti, Giuntoli e De Laurentiis sono scontati e ci mancherebbe anche. A guardare il lavoro svolto dalle altre, però, si capisce che qualcosa dietro gli azzurri non stia funzionando. Al netto della Juventus ed i problemi che arrivano al di là del campo, con la penalizzazione che pesa come un macigno sulle spalle dei bianconeri, il grosso del punto di domanda è posto sulle due milanesi: cosa succede?

Inter e Milan, il problema è un comune denominatore

La sconfitta dell’Inter di ieri contro il Bologna ha aperto un altro mini caso attorno alla squadra nerazzurra: domani incontro con Inzaghi e dirigenza per fare il punto e tracciare la linea da qui alle prossime settimane. Il Milan, di contro, ha portato a casa tre punti dallo scontro diretto importante contro l’Atalanta.

Milan ed Inter, entrambe appollaiate a 47 punti (-18 dal Napoli) ed un problema comune che riguarda entrambe le squadre. Inzaghi e Pioli non sono riusciti nel corso degli scorsi mesi a trovare quella continuità necessaria a stare dietro ad una squadra schiacciasassi come il Napoli.

Il Milan poco meno di tre settimane fa vive un momento terrible con una lunga striscia di sconfitte consecutive, un aspetto che ha colto la squadra rossonera già diverse volte durante la stagione. Stesso discorso dicasi dell’Inter, che ieri è caduta al Dall’Ara ma già altre volte durante l’anno si è ritrovato a leccarsi le ferite legate a sconfitte sorprendenti ed improvvise.

Dunque, cosa fare? Inzaghi e Pioli sono ben consapevole che il problema legato alla continuità è centrale per entrambe le squadre: senza riuscire a trovare una quadra da portare avanti, tutto si complica. L’obiettivo, prima ancora che sportivo, dovrà essere proprio quello di compattare i due ambienti ed evitare possibili scivoloni. Il tempo stringe ed i margini di errore (per entrambe) si sono ridotti all’osso.