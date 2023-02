Juventus-Torino, la decisione di Allegri su Chiesa e Bonucci

Juventus-Torino chiuderà la 24^ giornata di Serie A: occhi puntati sulle scelte di Allegri, il quale potrebbe sorprendere tutti con alcune decisioni a sorpresa. Il tecnico bianconero ha confermato alcune indiscrezioni in conferenza stampa.

Dopo il successo in Europa League contro il Nantes, la Juventus è pronta a confermare il suo percorso anche in campionato. Occhi puntati sul derby contro il Torino, ma occhio alle possibili novità. Come confermato da Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match, Pogba e Chiesa torneranno tra i convocati, ma nessuno dei due partirà titolare. Pogba potrebbe subentrare nel corso della ripresa, stesso discorso per Chiesa non ancora al meglio. L’ex Fiorentina sarà chiamato in causa solamente in caso di stretta necessità.

Salvo colpi di scena, Allegri si affiderà al solito 3-5-2 con Danilo, Bremer e Alex Sandro in difesa. Ancora panchina per Bonucci. Allegri ha ammesso: “Leo sta bene, ma domani si siederà ancora accanto a me”. Bremer sarà confermato al centro della difesa, mentre Alex Sandro resta in netto vantaggio su Gatti e Rugani per un ruolo da titolare. Sugli esterni ballottaggio aperto tra Cuadrado e De Sciglio, con il colombiano in leggero vantaggio sul secondo.

Kostic sarà confermato sulla fascia sinistra, mentre Di Maria affiancherà Vlahovic al centro dell’attacco. Come detto, Chiesa e Pogba potrebbe trovare spazio a gara in corso. A centrocampo assente Locatelli, al suo posto pronto Paredes, il quale sarà affiancato da Fagioli e Rabiot.

Juventus-Torino, le formazioni e il quadro infortunati

Allegri, alla vigilia della sfida contro il Torino, ha colto l’occasione anche per fare il punto sugli infortunati. Milik, fermo ai box per una lesione muscolare ai flessori, resterà fuori per altre due-tre settimane. Dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta. Per quel che riguarda Miretti, invece, il centrocampista della Juventus, dopo la recente distorsione alla caviglia, potrebbe tornare a lavore in gruppo entro pochi giorni. Di seguito le probabili formazioni del derby, match valido per la 24^ giornata di Serie A:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Fagioli, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria