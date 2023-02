Luis Alberto tiene a galla la Lazio: la Champions è ancora possibile

Serata non semplice per la Lazio contro la Sampdoria: i biancocelesti trovano la vittoria e la lotta Champions diventa così ancora più serrata.

La Lazio vince di misura contro la Sampdoria allo Stadio Olimpico e a mettere la firma sul match con un super gol è stato Luis Alberto. Lo spagnolo l’ha sbloccata e ha garantito ai biancocelesti di ottenere tre punti importantissimi in ottica classifica. La lotta per la qualificazione in Champions League per la prossima stagione si fa sempre più serrata.

La Lazio, nonostante una Sampdoria ostica, è riuscita sul finale a sbloccare una gara che non si era messa nel migliore dei modi. Ci ha pensato Luis Alberto, con un super gol, a regalare i tre punti a Maurizio Sarri e ai suoi compagni.

Dopo il passo falso dell’Inter, non hanno sbagliato perciò Milan e Lazio. Non resta che attendere la Roma per comprendere come sarà alla fine di questa giornata la classifica di Serie A. La lotta per la qualificazione alla Champions League è più aperta che mai. Considerando il fatto che ancora non si ha la certezza di cosa accadrà con la Juventus.

La Lazio conquista la vittoria contro la Sampdoria: lotta Champions più aperta che mai

La Lazio, anche senza un Ciro Immobile in splendida forma e quindi non al top della condizione fisica, ha conquistato nonostante tutto la vittoria contro la Sampdoria. Il gol è arrivato solo all’80’ grazie a una magia da fuori area di Luis Alberto.

La Lazio è salita perciò a 45 punti e ha momentaneamente superato la Roma in classifica di Serie A. Si è in ogni caso, la squadra biancoceleste, avvicinata all’Inter e al Milan. I nerazzurri hanno commesso un altro passo falso contro il Bologna, mentre il Milan ha vinto contro l’Atalanta. La lotta per la qualificazione in Champions League per la prossima stagione è quindi più aperta che mai.

Classifica di Serie A aggiornata

Napoli 65, Inter 47, Milan 47, Lazio 45, Roma 44*, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus 32*, Torino 31*, Udinese 31, Monza 29, Empoli 28, Fiorentina 28 Sassuolo 27, Lecce 27, Salernitana 24, Spezia 20, Hellas Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 9*

* una partita in meno