Juventus-Torino, Allegri sceglie Barrenechea: flop Paredes

Enzo Barrenechea sarà titolare in vista della sfida tra Juventus-Torino. Sono queste le indiscrezioni trapelate dall’ultima rifinitura di allenamento dei bianconeri. Il giovane centrocampista argentino sarà preferito a Paredes: attesa la conferma nelle prossime ore

Massimiliano Allegri è pronto a spiazzare tutti e potrebbe promuovere Enzo Barrenechea titolare in vista del derby della Mole contro il Torino. Una scelta improvvisa e immediata che potrebbe coincidere con la clamorosa bocciatura di Paredes, a prescindere dall’assenza di Locatelli per squalificata. Barrenechea potrebbe agire da regista al fianco di Rabiot e Fagioli. Perchè Allegri potrebbe promuovere il centrocampista classe 2001 e bocciare nuovamente Paredes?

La sensazione è che l’ex PSG non abbia sposato totalmente il progetto bianconero. Rendimento altalenante e discontinuo, aspetto che avrebbe stizzito totalmente Allegri spingendo il tecnico a nuove valutazione in vista dell’immediato presente e prossimo futuro. Ecco perchè il tecnico della Juventus potrebbe promuovere Barrenechea titolare sia in vista del match contro i granata, ma attenzione anche al proseguimento della stagione. Una presa di posizione che potrebbe coincidere anche con il mancato riscatto di Paredes in vista della prossima stagione.

Barrenechea titolare, classe 2001: grinta e temperamento

Chi è Enzo Barrenechea? Centrocampista fisico, argentino, classe 2001 dotato di ottima tecnica, ma anche di grande temperamento. Perfetto per il ruolo di regista in un centrocampo a tre, ottimo anche nel ruolo di mediano in caso di 4-2-3-1. Barrenechea potrebbe scalare improvvisamente le gerarchie del centrocampo di Allegri e recitare il ruolo di vice Locatelli alle spalle dell’ex Sassuolo. Una nuova gerarchia che potrebbe far scivolare Paredes al terzo posto.

Detto questo, occhio alle scelte di Allegri per il derby contro il Torino: Cuadrado resta in vantaggio su De Sciglio, mentre in difesa sarà confermato il terzetto brasiliano composto da Danilo, Bremer e Alex Sandro. Di seguito le probabili formazioni della sfida dell’Allianz Stadium:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Barrenechea, Rabiot, Fagioli, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria