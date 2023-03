El Dibu Martinez in Serie A? Arriva l’annuncio a sorpresa

Dibu Martinez è l’uomo del momento, dopo la conferma come miglior portiere del mondo. Il suo futuro, però, potrebbe essere lontano dal Villa.

Solo due giorni lo hanno premiato come miglior portiere al mondo ai FIFA The Best Awards, e non poteva essere altrimenti. Grande protagonista, in campo e nelle celebrazioni, del Mondiale vinto a dicembre dall’Argentina Dibu Martinez è oggi uno degli estremi difensori più apprezzati al mondo. E lo sta confermando, a scanso di equivoci, anche in Premier League con la maglia dell’Aston Villa.

Un club, per quanto ricco, comunque di secondo piano, che si trova solo 11° in classifica (anche se a -10 dal sesto posto, che in Inghilterra vale l’Europa). Ecco perché in tanti si chiedono se non sia possibile portarlo via da Birmingham, convincendolo con una proposta tecnica ambiziosa. Supposizioni che ha confermato oggi a ‘Sportitalia’ l’agente del giocatore, Gustavo Goñi.

Il procuratore ha precisato che il rapporto con l’allenatore Unai Emery va a gonfie vele, smentendo le voci dei giorni scorsi. Infatti, dopo la sconfitta con l’Arsenal erano arrivate alcune critiche dell’allenatore spagnolo, ma secondo Goñi non ci sarebbe nessun problema. “Ha manifestato il suo desiderio di trattenerlo in squadra, Emiliano è al centro del progetto”.

Dibu Martinez sogna in grande (anche in Serie A)

L’agente di Martinez ha rivelato anche quali sono gli obiettivi del portiere campione del mondo. “A lui piacerebbe giocare e vincere la Champions. – ha spiegato – Speriamo possa farlo con l’Aston Villa”. L’estremo difensore argentino ha però già 30 anni, e difficilmente nella prossima stagione i Villans saranno in corsa in Champions League. Il club è ambizioso, ma le circostanze giuste potrebbero spingere Dibu lontano da Birmingham.

“Oggi ci sono poche squadre al mondo adatte al suo livello, non ne vedo più di una decina” ha detto Goñi, per poi aggiungere che tra esse ci sono “anche delle italiane”. Quali non è dato saperlo, anche se al momento è soprattutto la Juventus che si sta guardando intorno per un portiere. Ma molto, precisa l’agente di Martinez, dipenderà da che offerta penseranno eventualmente di fare, e dalla risposta dell’Aston Villa. “Vediamo in estate che cosa succederà. Oggi lui sta bene qui”.