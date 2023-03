Il Milan torna a sorridere: splendida notizia in vista di Firenze

Per il Milan di Stefano Pioli, in vista della gara di sabato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ci sono delle ottime notizie.

Il Milan di Stefano Pioli si è assolutamente ripreso. Nel mese di gennaio, infatti, i rossoneri erano caduti in vortice di sconfitte davvero brutte dal ko in Supercoppa contro l’Inter di Simone Inzaghi ai capitomboli rimediati contro la Lazio di Maurizio Sarri ed il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Tuttavia, il ‘Diavolo’ è stato bravo ad inanellare una serie di vittorie che hanno riportato il sereno. Il Milan, tra campionato e Champions League, ha vinto le ultime quattro partite. In Serie A, infatti, hanno battuto Torino, Monza ed Atalanta, mentre nella massima competizione europea è riuscito a battere il Tottenham di Antonio Conte nella gara di andata dell’ottavo di finale.

Questi risultati sono figli anche dalla scelta di Stefano Pioli di arretrare il baricentro della sua squadra per poi ripartire in velocità con i super scatti dei vari Leao (spostato più in mezzo al campo) e Theo Hernandez. Il Milan è ora atteso dalla gara di sabato all’Artemio Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Proprio per la gara contro i viola bisogna registrare un’ottima notizia per il mondo milanista.

Milan, ottime notizie per Stefano Pioli: Bennacer e Calabria si sono allenati con il resto del gruppo

Ismael Bennacer e Davide Calabria, infatti, si sono allenati finalmente con il resto del gruppo. Questi due rientri sono importantissimi per Stefano Pioli che, così, ha una rosa più lunga per affrontare i tantissimi impegni delle prossime settimane.

Il Milan, dopo la gara di sabato contro la Fiorentina, giocherà a Londra la partita di ritorno con il Tottenham di Antonio Conte. I rossoneri partono dal gol vittoria dell’andata realizzato da Brahim Diaz, ma il discorso qualificazione è ancora molto aperto. Andare ai quarti di finale di Champions League, di fatto, sarebbe un grandissimo obiettivo, visto anche che la massima competizione europea è considerata la vera casa del ‘Diavolo’.