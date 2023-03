Juventus, il giornalista Moncalvo: “Elkann non poteva non sapere”

La Juventus sembra sempre più nei guai a livello giuridico, e anche il noto giornalista Gigi Moncalvo non nasconde la sua preoccupazione.

C’è preoccupazione nell’ambiente bianconero, mentre procede l’inchiesta Prisma. Le deposizioni di Maria Cristina Zoppo e di Daniela Marilungo fanno discutere e inquietano i tifosi della Juventus. Infatti, la posizione del club e dei suoi dirigenti pare complicarsi ulteriormente, come ha confermato anche il giornalista piemontese Gigi Moncalvo, intervento a ‘TvPlay.it’.

Zoppo, membro del collegio sindacale bianconero dal 29 ottobre 2021 fino alle dimissioni del 5 gennaio scorso, ha confermato ai giudici quanto detto in precedenza da Marilungo, ex consigliera del CdA bianconero. Ovvero che la società aveva fatto pressioni per approvare il bilancio in tempi stretti e a tutti i costi, nonostante alcuni dubbi contabili. Due testimonianze che fanno ora tremare la Juventus.

I giudici della Procura di Torino avevano sentito le due donne a gennaio, ma solo negli scorsi giorni i verbali degli interrogatori sono stati resi pubblici da ‘La Stampa’ e dal ‘Corriere della Sera’. Il prossimo 27 marzo si terrà l’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma, dove queste deposizione avranno un peso rilevante. Di questo ha parlato Moncalvo ai microfoni di ‘TvPlay.it’.

“Sono molto più preoccupato”: le parole del giornalista sul caso Juventus

Moncalvo non nasconde che le ultime novità lo fanno sentire più preoccupato in merito alle sorti della Juventus rispetto a due settimane fa. “Sono state dichiarate chiarissime irregolarità. – dice – Sono stati fatti rilievi della società di revisione e nessuno ne ha tenuto conto. Non venivano dati neanche i bilanci”. In particolare, il giornalista piemontese si interroga su cosa potrà succedere quando queste informazioni verranno trasmesse alla giustizia sportiva.

Quali saranno le ripercussioni a vario livello per la Juventus, è ancora difficile saperlo, ma Moncalvo non è affatto ottimista. “Elkann non poteva non sapere. – sentenzia – Perché non si è chiesto per quale motivo gli chiedessero continuamente degli aumenti di capitale. Spende e spande senza nessun problema?”. Un interrogativo a cui probabilmente risponderà il processo, che inizierà tra pochi giorni.