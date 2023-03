Due giornate di squalifica a Kean: salterà anche Inter-Juve

Kean non giocherà le prossime due partite di campionato con la Juventus: ecco la decisione, ampiamente prevedibile, del Giudice Sportivo.

Verdetto prevedibile: Moise Kean non ci sarà contro l’Inter, nel Derby d’Italia di domenica 19 marzo. Poco fa il Giudice Sportivo ha ufficializzato la sanzione per l’attaccante classe 2000 della Juventus, disponendo ben due giornate di squalifica per il suo comportamento nell’ultima partita di campionato. Un provvedimento che complica non di poco le cose per Allegri.

L’attaccante ex Everton e PSG si è reso protagonista di una fulminante espulsione nella gara di domenica sera contro la Roma all’Olimpico. Subentrato a Cuadrado all’89’, nel disperato tentativo di trovare il pareggio, l’attaccante bianconero è stato espulso dopo appena 40 secondi di gioco. Il motivo è stata una reazione scomposta a un contrasto del difensore giallorosso Gianluca Mancini.

Scalciando malamente il suo avversario sotto gli occhi dell’arbitro, Kean ha commesso un gesto che subito ha fatto capire che avrebbe ricevuto almeno due giornate di squalifica. Puntualmente confermate quest’oggi dal Giudice Sportivo, che costringe così la punta della Juventus a saltare le sfide contro Sampdoria e Inter. Allegri si ritrova quindi con una certa carenza di attaccanti per le prossime sfide di campionato.

Kean squalificato: i problemi di Allegri

La leggerezza caratteriale dell’attaccante vercellese rischia di costare caro alla Juventus, che nel frattempo ha multato il calciatore. Al momento, i bianconeri devono fare i conti ancora con l’assenza di Kaio Jorge e poi anche con quella di Milik, lasciando quindi Vlahovic senza possibili sostituti. Se non altro, Kean sarà disponibile per la doppia sfida degli ottavi di Europa League contro il Friburgo, nei prossimi due giovedì sera.

Ma l’assenza forzata dell’attaccante è una brutta notizia anche perché in questa stagione il suo rendimento realizzativo era stato abbastanza soddisfacente, per una riserva. Con 7 reti segnati fin qui, è il terzo miglior goleador della Juventus, dopo Vlahovic (10) e Milik (8). Kean ha segnato tante reti quanto Di Maria e Rabiot, ma giocando molto meno sia di questi due, che degli altri migliori realizzatori della Juve.