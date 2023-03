Juventus, ora Allegri pensa al cambio modulo: doppia novità

La Juventus pensa al cambio modulo in vista dell’ultima parte della stagione. Dopo la sconfitta contro la Roma, il tecnico bianconero potrebbe mettere in atto una nuova svolta tattica. Occhio al reparto offensivo e alle possibili novità

Dopo il passaggio quasi definitivo al 3-5-2, Massimiliano Allegri potrebbe decidere di cambiare nuovamente impronta tattica. Occhio al nuovo modulo della Juventus in vista della seconda parte della stagione. Di fatto, come riportato dalle ultime indiscrezioni, il tecnico bianconero starebbe ragionando sul possibile passaggio al 3-4-3, modulo già messo in pratica in alcuni scorci di gara negli ultimi match di campionato ed Europa League.

Il nuovo modulo si baserà sulla solita linea difensiva a tre composta interamente da brasiliani: Danilo, Bremer e Alex Sandro saranno confermato al centro della difesa. Ballottaggio serrato sulla fascia destra tra De Sciglio e Cuadrado, con il primo in vantaggio sul secondo perchè più portato alla fase difensiva rispetto al colombiano. L’ex Fiorentina potrebbe essere utilizzato come uomo “spacca match”, sia nella posizione di esterno di centrocampo a tutta fascia, sia nel ruolo di esterno destro al posto di Di Maria.

Da valutare la coppia centrale di centrocampo. Difficilmente Pogba recupererà la migliore condizione fisica nel giro delle prossime giornate. Ecco perchè il centrocampista francese, almeno per il momento, sarà gestito come primo sostituto a gara in corso. Allegri punterà su di lui per aumentare la qualità e l’esperienza in mezzo al campo a gara in corso. L’unico certo del posto da titolare sarà Rabiot, mentre in caso di passaggio al 3-4-3, Locatelli, Paredes e Fagioli (più defilato Pogba), si giocheranno una maglia da titolare in mezzo al campo.

Nuovo modulo Juventus, passaggio al 3-4-3: Allegri sceglie il tridente

Il passaggio al 3-4-3 sancirà la conferma definitiva del tridente offensivo. Allegri confermerà Kostic sulla fascia sinistra, ma nella linea dei centrocampisti, mentre dinanzi all’esterno serbo agirà Chiesa, ormai totalmente recuperato e pronto a scendere in campo costantemente dal primo minuto.

Chiesa a sinistra e Di Maria a destra, e Vlahovic confermato nel ruolo di prima punta. Allegri è pronto a studiare la nuova rivoluzione in vista delle prossime giornate.