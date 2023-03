Roma, Mourinho e il nuovo piano tattico: ecco cosa cambierà

Mourinho potrebbe decidere di trasformare la Roma in vista dell’ultima parte di stagione. Il tecnico portoghese, come già confermato anche nell’ultimo match contro la Juventus, potrebbe rinunciare al centravanti di ruolo

Addio al centravanti boa e spazio al finto nove? Potrebbe essere questa la nuova idea di Mourinho in vista della seconda e ultima parte di stagione. Un’idea tattica che potrebbe trovare conferme nel corso delle prossime giornate, ma non è escluso che Mourinho deciderà di utilizzarla con il contagocce. Di fatto, come già accaduto contro l’Inter, la Roma potrebbe affidarsi al finto nove solamente nei match dal coefficiente di difficoltà superiore.

Non è un caso che il tecnico giallorosso ha scelto di schierare Dybala centravanti nel match contro l’Inter e Juventus. Le prossime gare serviranno per capire se la nuova idea tattica della Roma potrebbe trovare riscontri e conferme anche nei match meno complicati (almeno sulla carta). Con la nuova idea di gioco, quindi, Abraham e Belotti potrebbero rischiare di restare fuori dall’undici titolare.

Il Gallo, dal canto suo, a prescindere dal cambio modulo, ora come ora non rappresenta una prima scelta di Mourinho, ma resta un’ottima prima alternativa ad Abraham. Con il passaggio al nuovo modulo con il finto nove, però, l’ex Chelsea potrebbe scivolare al secondo posto nelle gerarchie offensive della Roma, mentre Belotti potrebbe precipitare al 3° posto.

Roma, Mourinho e il prossimo calciomercato: le novità

Una doppia idea tattica da portare avanti con fermezza e decisione. Mourinho non boccerà Abraham, soprattutto perchè l’attaccante inglese rappresenta l’unico attaccante capace di difendere palla spalle alla porta, attaccare la profondità e lavorare da terminale offensivo per aprire il gioco sugli esterni. Occhio, però, al futuro del centravanti inglese, il quale potrebbe far ritorno in Premier League, sponda Chelsea o Manchester United.

Come riportato dalle ultime indiscrezioni della stampa inglese, il Chelsea potrebbe esercitare il diritto di recompra sul centravanti della Roma fissato a 80 milioni di euro. Sono attese novità nel corso della prossima finestra di calciomercato estivo. Su Abraham resta vigile anche l’interesse del Manchester United.