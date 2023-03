Juventus, arrivano le prime parole dal club sull’infortunio di Chiesa

La Juventus ha vinto contro il Friburgo la gara di andata degli ottavi di Europa League e Massimiliano Allegri ha parlato così nel post-partita.

La Juventus ha vinto contro il Friburgo in casa all’Allianz Stadium, ponendo un mattoncino importante sul proprio percorso in Europa League. La gara di andata degli ottavi è terminata infatti sull’1-0 grazie all’unico gol del match segnato da Angel Di Maria. Il campione chiamato per fare la differenza. Così ha allora parlato Massimiliano Allegri nel post-partita.

Il big match di Europa League tra Juventus e Friburgo è terminato sul risultato di 1-0. Angel Di Maria ha fatto ancora una volta la differenza. E al termine della gara ha parlato proprio così a ‘Sky Sport’ il campione argentino del suo futuro: “Io e la Juventus stiamo parlando. Sono felice qui e finalmente sto sentendo l’affetto della gente dopo un inizio difficile”.

Ma le sue parole, che avranno sicuramente suscitato la gioia dei tifosi bianconeri, non sono state le uniche arrivate al termine del match all’Allianz Stadium. Ha infatti parlato anche Massimiliano Allegri. Queste le sue parole sulle condizioni di Federico Chiesa.

Juventus-Friburgo, al termine del match parla Allegri: le sue parole sulle condizioni di Chiesa

Così ha parlato delle condizioni di Federico Chiesa, al termine di Juventus-Friburgo, Massimiliano Allegri ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Ha sentito un fastidio, dobbiamo valutare e credo che non sia nulla di grave. Ce lo auguriamo tutti. Abbiamo giocatori fuori e altri rientrati da poco. Domenica abbiamo una partita difficile e importante, perché dopo andiamo a Milano e negli scontri diretti può succedere di tutto”. Non resta che attendere l’esito di ulteriori esami strumentali che saranno svolti da parte dello stesso giocatore.

“I ragazzi – ha continuato il tecnico bianconero – hanno fatto una bella partita, di grande intensità e di buona tecnica. Per fortuna il loro gol (annullato a Holer, ndr), nell’unica occasione subita, era viziato da un fallo di mano. L’unica cosa, abbiamo sbagliato spesso l’ultimo passaggio. Potevamo scegliere meglio e questo fa la differenza”.