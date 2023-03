Juventus, le novità su Milik, Alex Sandro e De Sciglio

Milik, Alex Sandro e De Sciglio: chi recupererà in vista della sfida di Europa League contro il Friburgo e chi in vista del match della 26^ giornata contro la Sampdoria. Allegri potrà contare su nuovi aggiornamenti dall’infermeria

Buone notizie per Allegri in vista delle prossime giornata di campionato e in vista dell’imminente match di Europa League contro il Friburgo. Il tecnico bianconero potrà contare sul recupero di Alex Sandro, mentre resta da valutare il ritorno in campo dell’ex terzino del Milan e del centravanti polacco. De Sciglio ha totalmente recuperato e potrebbe scendere in campo dal primo minuto già nel match della prossima giornata di campionato contro la Sampdoria. Milik sarà valutato nelle prossime settimane.

Discorso diverso per Alex Sandro, recuperato anche lui, ma non è escluso che Allegri possa decidere di risparmiarlo per poi schierarlo titolare nel match di campionato contro la Sampdoria. Nessun rischio inutile e nessuna corsa contro il tempo. Se il terzino brasiliano darà conferme totali sulla sua condizione fisica, allora non è escluso che Allegri possa affidargli subito una maglia da titolare.

In questo caso potrebbe essere escluso Bremer dall’undici titolare per consentirgli di rifiatare, mentre Bonucci potrebbe essere confermato al centro della difesa nella sfida contro i tedeschi, match in programma giovedì sera. Ritornando al discorso Milik, l’attaccante croato tornerà a disposizione solamente nelle prossime settimane. Possibile recupero per la sfida della 27^ giornata tra Inter-Juventus.

Milik, Alex Sandro e De Sciglio, chi recupera? Le probabili formazioni di Juventus-Friburgo

Come detto, solo Alex Sandro recupererà in vista della sfida di Europa League tra Juventus-Friburgo. Totalmente recuperato anche Miretti, il quale ha risposto presente alla convocazione già nell’ultima sfida di campionato contro la Roma. De Sceglio non correrà nessun rischio a prescindere dal totale recupero. In attacco si apre al ballottaggio offensivo tra Chiesa e Di Maria, con l’argentino in vantaggio sull’ex Fiorentina. Le probabili formazioni di Juventus-Friburgo:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer; Bonucci, Danilo, Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria. Allenatore: Allegri.

Friburgo (4-2-3-1): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Kübler; Doan, Eggestein, Höfler, Grifo; Sallai, Holer. Allenatore: Streich.