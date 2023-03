Lazio, il nuovo vice Immobile e i futuri scenari di mercato

Il mercato della Lazio della prossima stagione partirà dalla ricerca di un nuovo vice Immobile. Occhi puntati su un centravanti esperto e affidabile che possa garantire al capitano biancoceleste di rifiatare

Come cambierà la Lazio in vista della prossima stagione? Difficilmente Sarri accetterà di iniziare una nuova stagione senza alcuni rinforzi fondamentali, soprattutto dal punto di vista offensivo. Priorità alla ricerca di un nuovo vice Immobile, soprattutto dopo un anno trascorso con Felipe Anderson adattato nella posizione di falso nove. Impossibile ragionare su indiscrezioni di mercato in questo momento, ma la Lazio proverà a mettere le mani su un attaccante forte fisicamente e capace di attaccare la profondità.

Non è escluso che il club biancoceleste possa decidere di piombare nuovamente su Caputo. L’attuale centravanti dell’Empoli valuterà con calma il da farsi, ma difficilmente lascerà la Toscana dopo una sola stagione dal suo ritorno. La Lazio potrebbe valutare anche profili “esteri”, soprattutto dalla Liga. Non trovano conferme gli accostamenti con Scamacca, il quale potrebbe dire sì all’Inter in caso di addio a Dzeko.

Il mercato della Lazio, inoltre, potrebbe puntare anche alla ricerca di un nuovo centrocampista, soprattutto in caso di addio a Luis Alberto. Il numero 10 della Lazio potrebbe valutare l’addio a fine stagione per fa ritorno in Spagna, anche se non è esclusa una sua conferma nella Capitale anche nel corso della prossima stagione.

Mercato Lazio, quale futuro per Milinkovic Savic?

Non solo Luis Alberto, resta da valutare anche il futuro di Milinkovic Savic, il quale potrebbe decidere di non rinnovare il suo contratto con i biancocelesti e aprire concretamente le porte all’addio imminente. Il centrocampista serbo piace particolarmente in Premier League, con Liverpool e Chelsea pronte all’affondo.

Più complicato il pressing della Juventus: difficilmente i bianconeri riusciranno ad accontentare le richieste di Lotito, ferme attualmente a 80 milioni di euro. Chiaramente la cifra del cartellino di Milinkvovic Savic potrebbe precipitare in caso di mancato accordo sul rinnovo del contratto con i biancocelesti.