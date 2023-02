La Salernitana rompe la maledizione col Monza: Sousa ha il suo leader

Allo Stadio Arechi un risultato importante per la Salernitana contro il Monza. E Paulo Sousa è trovato il suo leader.

La domenica di Serie A si è aperta con la sconfitta dell’Inter contro il Bologna: risultato a sorpresa per i ragazzi di Simone Inzaghi che erano chiamati a vincere per non perdere di vista il Napoli. Ad oggi, però, gli azzurri hanno un vantaggio larghissimo rispetto alla seconda in classifica. Un vantaggio che sembra una vera e propria voragine, anche per una questione di continuità. Gli azzurri non si fermano, a differenza delle altre big del campionato che invece sembrano non riuscire a mettere in piedi una striscia di vittorie tale da mettersi al riparo anche dalle critiche. Saranno ore molto complesse in casa nerazzurra, anche perchè sembra chiaro il peso della Champions League sul risultato del Dall’Ara.

Dopo l’Inter un altro importante match è andato in scena allo Stadio Arechi, dove la Salernitana è finalmente riuscita a rompere la maledizione che ha portato anche all’esonero di Davide Nicola. L’arrivo di Paulo Sousa è stato accolto con grande favore da parte della piazza, anche nella speranza di poter finalmente dare una sterzata alla stagione. La prima con l’allenatore portoghese non è andata bene, con un’altra sconfitta contro la Lazio. Ma oggi la maledizione si è finalmente rotta.

La Salernitana cambia rotta: battuto il Monza, l’uomo in più di Sousa…

Oggi il match era tutt’altro che semplice da affrontare, visto che il Monza è arrivato all’Arechi con il favore di un vantaggio importante in termini di punti rispetto ai campani. Eppure, la squadra di Sousa è riuscita ad imporsi con personalità portando a casa un sonoro 3-0 contro i biancorossi. A segno Lassana Coulibaly, Kastanos e Candreva. Ma l’uomo in più della Salernitana si trova in porta.

Dopo aver lanciato Sepe contro la Lazio, Ochoa è tornato tra i pali ed anche dai suoi guantoni è passata la vittoria contro il Monza. Un portiere di assoluto affidamento, con colpi importanti ed una personalità che permette a tutta la difesa di poter giocare con tranquillità. La Salernitana spera di poter aprire una nuova fase della stagione proprio a partire dalla vittoria di oggi contro il Monza.