Italia, ora è ufficiale: c’è anche l’annuncio di Mancini

L’Italia sta per tornare in campo: se la vedrà prima con l’Inghilterra, poi con il Malta e nel frattempo Mancini trova una new entry.

L‘Italia è chiamata a debuttare nel girone C per la qualificazione agli Euro 2024. Per questo motivo scenderà in campo giovedì 23 marzo contro l’Inghilterra al Diego Armando Maradona, poi il 26 marzo sarà la volta del Malta. Con l’occasione Roberto Mancini trova anche una new entry che fa rifiatare il reparto offensivo.

Archiviata, ma non dimenticata, la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, l’Italia deve ripartire approdando agli Euro 2024. Il 23 marzo scenderà in campo contro l’Inghilterra e già potrà dire la sua. Roberto Mancini è però costretto ad affrontare un’emergenza in attacco con Ciro Immobile non al 100% e Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca che saranno molto probabilmente out. A tal proposito, però, arriva una notizia che fa ben sperare.

Come si legge sulle pagine de ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti: “Un italo-argentino centravanti dell’Italia contro l’Inghilterra: la suggestione potrebbe diventare notizia, la sera del 23 marzo a Napoli. Perché la tentazione Mateo Retegui può diventare necessità, per Roberto Mancini”.

Nazionale Italiana, Mancini fa il punto della situazione e parla del nuovo ‘acquisto’ degli azzurri: le sue parole

Roberto Mancini ha parlato così, ai microfoni di ‘DAZN’, del nuovo acquisto della Nazionale Italiana, Mateo Retegui: “Sì lo conosciamo già perché lo stavamo seguendo da tempo. È un ragazzo giovane che gioca titolare da due anni nel campionato argentino. Ha qualità che a noi mancano, pensavamo che non volesse venire ma ha detto subito di sì e lo abbiamo convocato“.

“La speranza – ha continuato il CT azzurro viste le tante indisponibilità per l’attacco – è che quelli che in questi momenti giocano un po’ meno possano affermarsi. Raspadori per noi è importante ma non gioca molto, Scamacca viene da un infortunio e non gioca spesso. Se giocano riescono a migliorare, anche se all’inizio faranno degli errori, ma poi diventeranno giocatori importanti. Abbiamo questi in questo momento, compreso Gnonto. Non c’è una grande scelta. Zaniolo? Non possiamo valutarlo come centravanti”.