Fiorentina, l’agente duro: “Pronte le vie legali, c’è già la denuncia all’Uefa”

L’agente ha aggiunto un retroscena ala surreale vicenda che si è verificata nella giornata di ieri: “Club pronto a procedere legalmente”

L’eco per il clamoroso episodio di Sivas non si è ancora spento. In Turchia, il centrocampista classe 2002 della Fiorentina Alessandro Bianco è stato aggredito da un tifoso turco, entrato in campo nel corso della gara di Conference League tra i viola e il Sivasspor.

L’episodio è seguito appena una settimana dopo rispetto all’ingresso sul terreno di gioco di un sostenitore del PSV in occasione dei sedicesimi di finale contro il Siviglia. In quel caso, il supporter ha tentato di aggredire il portiere della compagine andalusa Marko Dmitrovic. Episodi sui quali l’Uefa dovrà riflettere. Ieri, il giovane centrocampista viola ha un po’ sdrammatizzato sui social, pubblicato una sua foto con un tampone al naso e ha corredato lo scatto con un commento: “Non male” al quale è seguito l’emoji di un guanto. Sull’episodio oggi è tornato l’agente del calciatore, Giuseppe Galli, intervenuto ai microfoni di ‘Tv Play’.

Fiorentina, l’agente di Bianco puntualizza: “L’Uefa ha ricevuto una denuncia, i viola stanno valutando la possibilità di procedere per vie legali”

A distanza di poche ore dal brutto episodio avvenuto in Turchia, sul caso dell’aggressione ai danni del giovane centrocampista viola Alessandro Bianco è intervenuto l’agente del ragazzo, Giuseppe Galli.

“Alessandro ha rimediato una piccola frattura, ha il naso gonfio. Non ho visto niente pertanto non posso raccontare la dinamica dell’accaduto. Diciamo comunque che ha preso una bella botta. Non se lo aspettava assolutamente. Ha ricevuto un forte pugno in faccia ed è rimasto stordito. Cose del genere non dovrebbero accadere nel 2023”, ha detto l’agente che ha poi aggiunto un altro importante particolare.

“La Fiorentina sta valutando di procedere per vie legali. La Uefa ha già una denuncia. Il club farà ciò che considera più opportuno e noi lasceremo fare. Sono stati giorni complicati. Abbiamo visto quanto è accaduto a Napoli. La domanda è: chi ha fatto partire questi tifosi’ Questo è il più grande problema che andrebbe analizzato. I tifosi tedeschi non sarebbero dovuti partire per l’Italia. Non si deve proprio dare la stura alla creazione di episodi come questo”.