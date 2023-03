Lazio-Roma, c’è la mossa a sorpresa di Mourinho in vista del derby

Lazio-Roma si prepara a entrare nel vivo in vista del match di domenica alle ore 18:00. Padroni di casa a caccia di riscatto dopo il passo falso in Conference League, mentre la Roma proverà a confermare l’ottima prestazione messa in campo contro la Real Sociedad

Scelte obbligate per la Lazio di Sarri, il quale, salvo clamorosi colpi di scena dovrà fare ancora a meno di Immobile in vista del derby. Il tecnico della Lazio confermerà il 4-3-3, ma dovrà sciogliere ancora alcuni ballottaggi difensivi.

Hysaj resta favorito su Lazzari, mentre a centrocampo Cataldi prenderà il posto dello squalificato Vecino. Scelte obbligate in attacco, con Pedro e Zaccagni pronti ad agire a sostegno di Felipe Anderson. Occhio alla Roma, i giallorossi potrebbero stravolgere totalmente aspetto tattico e undici titolare.

Come confermato da Mourinho nelle sfide contro Inter e Juventus, non è escluso che il tecnico giallorosso possa valutare la conferma del 3-4-2-1, ma con Dybala finto nove. Il tecnico portoghese potrebbe decidere di escludere Abraham dal primo minuto per irrobustire il centrocampo e confermare la Joya in attacco.

Lazio-Roma, le probabili formazioni e ultimissime

Mourinho valuterà il da farsi solo dopo l’ultima rifinitura, ma aumentano le possibilità di vedere Dybala in campo con l’esclusione di Abraham dal primo minuto. Occhio anche alla possibile candidatura di Belotti, con l’ex Torino pronto a giocarsi le sue chance da titolare.

Nessuna novità in difesa, mentre a centrocampo, qualora dovesse essere escluso Abraham dal primo minuto, Wijnaldum potrebbe agire da trequartista alle spalle dell’unica punta in coppia con Pellegrini. Matic e Cristante, invece, formeranno la solita diga a centrocampo, con Zalewski e Spinazzola sugli esterni. Ora bisognerà aspettare la decisione definitiva di Mourinho, ma crescono le percentuali per una possibile rivoluzione tattica.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Pellegrini; Dybala