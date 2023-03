Napoli, il caos con l’Eintracht può ripetersi: ecco quando

A Napoli si temono nuovi scontri, in vista del prossimo incontro di calcio internazionale, dopo i fatti di mercoledì con l’Eintracht.

Si temono nuovi disordini a Napoli, a causa di un match di calcio internazionale. I fatti di mercoledì non hanno ovviamente ancora cessato di far discutere, che già per la città partenopea potrebbero presentarsi altri problemi. Sotto pressione in particolare la Prefettura e il Ministero dell’Interno, accusati di non aver saputo gestire adeguatamente l’ordine pubblico nella giornata di mercoledì.

L’arrivo dei tifosi dell’Eintracht Francoforte era infatti ampiamente preventivato, nonostante il divieto alla vendita di biglietti per i residenti nella città tedesca. Eppure, fin da martedì nel tardo pomeriggio la situazione è sembrata sul punto di sfuggire di mano, come appunto si poi verificato. Dopo diversi attimi di tensione, nel primo pomeriggio di mercoledì, a poche ore dalla partita, si sono verificati i ben noti scontri in Piazza del Gesù.

Ma la gestione dell’ordine pubblico da parte delle autorità italiane era già stata sotto accusa nei giorni precedenti per la decisione di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi tedeschi. Lo stesso Eintracht, in un comunicato, aveva lamentato l’incapacità del Ministero dell’Interno di garantire il regolare svolgimento del match. Adesso, si teme che simili eventi possano però replicarsi all’imminente nuova sfida internazionale che verrà ospitata dal Maradona.

Timori per Italia-Inghilterra: attesi a Napoli 5mila tifosi stranieri

In attesa di sapere quale sarà l’avversaria del Napoli ai quarti di Champions League, il prossimo 23 marzo il capoluogo campano ospiterà Italia-Inghilterra. L’incontro che si disputerà allo stadio Maradona sarà valido per le qualificazioni ai prossimi europei, e si temono nuovi scontri. A dare l’allarme è stato quest’oggi ‘Il Mattino’, stimando circa 5mila tifosi inglesi in arrivo in città.

I biglietti per i quasi 3.000 posti del settore ospiti sono infatti già stati tutti venduti, ma si prevede che altri tifosi inglesi vogliano assistere alla partita. Per questo match non sono previste limitazioni di settori per la vendita dei biglietti, per cui molti sostenitori dell’Inghilterra potranno stare in altre zone dello stadio. Visti anche i precedenti della finale degli Europei a Wembley nel 2021, la preoccupazione torna a crescere a Napoli.