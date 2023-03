Napoli-Eintracht, tensione in città: corteo dei tedeschi e tafferugli

Attimi di tensione nelle strade di Napoli a causa di un corteo die tifosi dell’Eintracht di Francoforte nel centro storico partenopeo.

Il Napoli di Luciano Spalletti è atteso questa sera gara di ritorno dell’ottavo di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner. Gli azzurri, di fatto, hanno la grande occasione di accedere per la prima volta nella loro storia ai quarti di finale della massima competizione europea per club.

Il team partenopeo, infatti, è super favorito per il passaggio del turno, considerando anche il risultato di 0-2 raccolto nella gara di andata. Tuttavia, la gara di questa sera è sotto la luce dei riflettori non solo per il mero risultato sportivo, ma anche per la tensione tra la tifoseria del Napoli e quella dell’Eintracht di Francoforte (gemellata con quella dell’Atalanta).

Già in occasione della gara di andata, infatti, c’è stato qualche scontro nelle vie della città tedesca. In queste ore, invece, c’è tantissima tensione nel capoluogo campano. Il tutto è iniziato ieri sera con l’arrivo di circa 400 tifosi dell’Eintracht di Francoforte, ma in queste ore nelle strade di Napoli bisogna registrare già qualche tafferuglio.

Napoli-Eintracht di Francoforte, corteo dei tifosi della squadra tedesca nel centro storico della città partenopea: ecco le immagini

Come riportato dalla redazione di ‘SerieANews.com’, infatti, centinaia di sostenitori della squadra tedesca, accompagnati da quelli dell’Atalanta, hanno dato il via ad un corteo nel centro storico di Napoli con l’intento di raggiungere lo Stadio Diego Armando Maradona nonostante il divieto imposto dalla Prefettura.

Qualche tafferuglio, però, c’è già stato, soprattutto nella zona di Piazza Amedeo. Sui social, infatti, stanno girando tantissimi video che mostrano i tifosi dell’Eintracht di Francoforte girare per le strade di Napoli. A scortare questi ultimi ci sono circa 800 forze dell’ordine, le quali stanno facendo di tutto per evitare gli scontri tra i sostenitori tedeschi e quelli partenopei. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti sulla situazione nelle vie della città campana.