Probabili formazioni 27^ giornata Serie A: la decisione su Ibra e Di Maria

Tutte le novità delle probabili formazioni della 27^ giornata: occhio alle decisioni su Ibrahimovic e Di Maria. Nel Napoli possibile ritorno in campo dal primo minuto per Lozano

Tutto pronto per l’inizio della 27^ giornata di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Sassuolo-Spezia, con i padroni di casa a caccia di conferme dopo l’ottima vittoria contro la Roma all’Olimpico.

A seguire la sfida tra Atalanta-Empoli, con gli uomini di Gasperini chiamati a un immediato riscatto dopo l’ultimo periodo decisamente altalenante. Il Milan farà visita all’Udinese, con Ibrahimovic pronto a scendere in campo dal 1′.

Fari puntati anche sulla super sfida di San Siro tra Inter-Juventus, con i bianconeri pronti a riabbracciare Di Maria dal primo minuto. Non è escluso anche il possibile ritorno in campo da titolare per Chiesa.

Probabili formazioni 27^ giornata Serie A

Sassuolo-Spezia

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurientè.

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadou, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Shomurodov, Zurkowski, Gyasi; Nzola

Atalanta-Empoli

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Maehle, Scalvini/Ederson, De Roon, Ruggeri; Lookman, Boga; Hojlund.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Fazzini/Haas; Baldanzi; Satriano, Caputo

Monza-Cremonese

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Galdames, Pickel, Valeri; Dessers, Okereke/Tsadjout.

Salernitana-Bologna

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa, Daniliuc, Gyomber, Pirola/Lovato; Sambia, Bohinen, Coulibaly, Mazzocchi; Candreva, Kastonos; Dia/Piatek

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Soumaoro, Cambiaso; Schouten, Moro; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow

Udinese-Milan

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Tomori, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Diaz; Leao, Ibrahimovic

Sampdoria-Verona

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Cuisance, Augello; Djuricic, Leris; Gabbiadini.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Faraoni, Tameze, Duda, Doig; Lazovic, Verdi; Djuric/Gaich

Fiorentina-Lecce

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor/Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Cabral, Ikonè

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Hjulmand; Strefezza, Ceesay, Di Francesco

Torino-Napoli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic V; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty/Ricci, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano/Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Lazio-Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Pellegrini; Dybala

Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Lukaku

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.