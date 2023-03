Milan, crollo pesante alla Dacia Arena: non basta il ritorno di Ibra, esulta l’Udinese

Da pochi minuti è terminata la gara tra l’Udinese ed il Milan con il risultato di 3-1 a favore dei padroni di casa.

L’Udinese di Andrea Sottil comincia subito a spron battuto, visto che passa in vantaggio già all’8’ con il tiro di Pereyra che ha sorpreso Mike Maignan. I friulani ci provano qualche minuto con Beto che, però, non arriva per poco ad impattare il cross sempre di Pereyra.

Il Milan si fa vedere al 14’ con la gran botta di Zlatan Ibrahimovic che termina di poco alto sopra la traversa della porta difesa da Silvestri. A fare la partita è comunque l’Udinese, ma al 40’ Leao si vede respingere dall’estremo difensore bianconero un suo tentativo. Tuttavia, dopo cinque minuti, Doveri assegna un calcio di rigore per un fallo di mano di Bijol.

Ibrahimovic si presenta sul dischetto, ma Silvestri è bravissimo a tuffarsi sulla sua sinistra e a respingere il tentativo del rossonero. Tuttavia, dopo l’espulsione di Sottil per proteste, Doveri fa ripetere il calcio di rigore per colpa dell’ingresso anzitempo in area di rigore di Beto. A ritirare il penalty è ovviamente lo svedese, il quale questa volta spiazza con un gran tiro il portiere dell’Udinese.

Il Milan non si sveglia e l’Udinese vince con un netto 3-1

Il primo tempo sembra concludersi sul risultato di 1-1, ma è lo stesso Beto (bravo ad anticipare Thiaw) a riportare di nuovo avanti l’Udinese con un tocco a due passi da Maignan. Nella seconda frazione di gara, invece, il Milan tenta di segnare il gol del 2-2, ma è il team friulano a realizzare il terzo gol con Ehizibue, che deposita il pallone in rete a porta vuota.

La gara termina con qualche tentativo dei rossoneri, soprattutto con la conclusione di Krunic finita di poco a lato, ma è l’Udinese a ‘rischiare’ di realizzare il quarto gol con qualche contropiede. Brutta sconfitta per il Milan, che ha totalizzato solo un punto nelle ultime tre gare di campionato.

La classifica aggiornata di Serie A: Napoli 68, Inter 50, Lazio 49, Milan 48*, Roma 47, Atalanta 45*, Juventus 38, Udinese 38*, Torino 37, Bologna 37*, Sassuolo 36*, Fiorentina 34, Monza 34*, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27*, Spezia 24*, Verona 19, Cremonese 13*, Sampdoria 12.

*= una partita in più