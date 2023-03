Allegri: “Le decisioni dell’arbitro vanno accettate. Non fatemi arrabbiare”

Le parole del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Inter.

La Juventus supera l’Inter grazie ad una rete di Kostic. Gol che però è stato foriero di polemiche in quanto nasce da un presunto fallo di mani di Rabiot non ravvisato dal VAR. Naturalmente l’episodio è stato ampiamente dibattuto nel post partita anche dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

“Non mi fate arrabbiare.” ha dichiarato il tecnico ai microfoni di DAZN. “Perché non parliamo della Salernitana? E gli altri episodi che abbiamo subito? Le decisioni dell’arbitro vanno accettate. Gli episodi vanno in un modo o nell’altro. Noi siamo molto signori in questo, accettiamo le decisioni dell’arbitro. Parliamo di calcio, non di arbitri.”

Allegri ripercorre alcune polemiche del passato sul VAR e sulla questione tra episodio oggettivo ed episodio soggettivo: “Quando fu introdotto il VAR io dissi che il VAR se è oggettivo è funzionale, se diventa soggettivo è un problema. L’errore con la Salernitana era oggettivo, stasera è una questione soggettiva. Non parliamo degli arbitri, in malafede è chi mette in mezzo il discorso.”

Juventus, Allegri incorona i suoi: “Stiamo ritrovando le motivazioni”

Riguardo il campo Massimiliano Allegri incorona i suoi al di là della prestazione. Il tecnico bianconero si complimenta per l’ottimo lavoro: “C’è una crescita generale di tutta la squadra. Anche e livello difensivo abbiamo concesso poco e niente. A centrocampo abbiamo avuto tante assenze come Pogba, ma abbiamo trovato giocatori forti. Fagioli sta crescendo, Locatelli è molto bravo.”

Un lavoro soprattutto dal punto di vista mentale, visto che la sua squadra sta avendo anche in relazione alla penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze “Dobbiamo lavora sull’aspetto tecnico, sbagliare meno l’ultimo passaggio, ma la squadra ha cuore e passione. Chi vive all’esterno non può capire questa situazione. Non è per qualcosa, certe cose le devi vivere, devi trovare le motivazioni. Noi ci siamo riusciti, abbiamo superato quota 40 punti, siano ai quarti di Europa League e in semifinale di Coppa Italia.“