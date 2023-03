Ricordate Diego della Juventus? Kvaratskhelia oggi l’ha “eguagliato”

Il Napoli ha vinto anche contro il Torino e Kvartskhelia quest’oggi ha eguagliato il record di Diego della Juventus: ecco il dato.

Il Napoli non smette di far gioire i propri tifosi e anche contro il Torino, allo Stadio Olimpico Grande Torino, ha portato a casa una vittoria importantissima. Gli azzurri hanno calato il poker ai danni dei granata e, oltre a Victor Osimhen e a Tanguy Ndombélé, è andato a segno anche Kvicha Kvaratskhelia: il dato lo incorona.

Allo Stadio Olimpico Grande Torino gli azzurri non si sono fatti sorprendere e hanno dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, tutta la loro forza. Luciano Spalletti ha mostrato perciò, nel post-partita, tutta la sua ammirazione e fierezza per i suoi ragazzi.

A ‘Dazn’, il tecnico ha infatti riferito: “È l’ennesima volta che io vado a parlare coi ragazzi prima di una partita, avendo il sentore che ci possa essere appagamento. Ed è l’ennesima volta che loro rispondono facendo vedere di essere fatti di una pasta diversa. Vogliono essere qualcuno da cui si riceve un segnale di quelli di chi veste la maglia del Napoli. Chi ha fame non tiene sonno, è un detto napoletano, ed è proprio così“. È poi arrivato anche una notizia che riguarda Kvicha Kvaratskhelia.

Napoli, che dato per Kvaratskhelia: il georgiano eguaglia Diego e realizza numeri impressionanti

“10+10 – Khvicha Kvaratskhelia (12 reti e 10 assist in questa Serie A) è il primo giocatore con almeno 10 gol e 10 assist nella sua prima stagione in assoluto nei maggiori 5 campionati europei dai tempi di Diego nel 2006/07 (13 centri e 13 assist con il Werder Brema). Polivalente”, fa sapere ‘OptaPaolo’ tramite il proprio profilo ‘Twitter’ subito dopo Torino-Napoli di questa 27a giornata.

Il Napoli, oltre a Victor Osimhen e a tutto il complessivo del gruppo, si gode la straordinaria presenza proprio di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, segnando dal dischetto, ha eguagliato il record europeo di Diego della Juventus. Che onore e che gioia per il club partenopeo. Il numero 77 non smette di far sognare grandi e piccini.