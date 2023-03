Napoli, parla Gattuso: da Lobotka a Kvaratskhelia, passando per Osimhen e lo Scudetto

Le parole dell’ex Napoli sono un attestato di stima nei confronti della squadra. Gattuso si è detto contento del percorso azzurro.

Il Napoli sta stupendo sempre di più tutti gli addossi ai lavori. La vittoria contro il Torino per 4-0 è stata l’ennesima conferma della forza di questa squadra. Un dominio incontrastato che sembra non essere destinato a finire. La forza del collettivo, con le idee di Spalletti, stanno dando vita ad un gioco spettacolare.

Ieri la squadra di Spalletti è riuscita a rendere semplice una partita rischiosa. Nel primo tempo il Toro è riuscito a rendersi pericoloso in qualche occasione. Nonostante ciò, il Napoli ha proseguito il suo percorso come uno schiacciasassi. Il gol di Ndombele è la dimostrazione che la forza deriva dallo spirito di sacrificio di tutti i componenti.

Anche in giro per l’Europa se ne sono accorti. Il percorso in Champions League del Napoli ha acceso i riflettori su una squadra di certo finora non messa tra le top europee.

Tra gli estimatori degli azzurri ci sono anche gli ex. Giocatori e allenatori non hanno nascosto, negli ultimi mesi, di essere contenti per la stagione degli azzurri, ammettendo anche di sentirsi parte del progetto.

Napoli, Gattuso ha le idee chiare

L’ultimo ad esprimersi in merito è stato Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli, che ha parlato ai microfoni di “Radio Anch’io lo Sport”, programma in onda su RadioRai.

“Dopo averlo allenato mi aspettavo questa esplosione di Osimhen. E’ stato pagato tanto, non è stato facile portarlo a Napoli. Già a Lille stava facendo bene. Abbiamo sentito la sua mancanza quando siete infortunato per diversi mesi. E’ molto veloce e tecnico, ma il Napoli non è solo Osimhen. C’è anche Lobotka, ad esempio, che con me non riusciva ad esprimersi al meglio”, ha dichiarato Gattuso.

Su Kvaratskhelia l’ex azzurro ha dichiarato che gli ricorda George Best, che fa delle cose incredibili, con leggerezza. “Gioca un calcio entusiasmante”, ha detto Gattuso.

Infine gli è stato chiesto un parere in merito alla festa scudetto. Il mister ha dichiarato che è giusto che i meriti sportivi se li goda l’artefice, e che non ha piacere a festeggiare dove non ha fatto nulla. “Sono contento per loro e sono orgoglioso di aver allenato il Napoli”, ha concluso.