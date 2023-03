Clamoroso Moncalvo su Elkann: “A lui non frega nulla della Juventus. I compratori…”

Arrivano delle dichiarazioni clamorose da parte di Moncalvo su John Elkann sulla Juventus e il futuro del club ai microfoni di TV Play

La Juventus sta vivendo un momento molto particolare della sua stagione. E’ in attesa di capire cosa succederà con il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Il club bianconero vuole i quindici punti che gli permetterebbero di rilanciarsi di nuovo per la qualificazione in Champions League. Una strada che Allegri sta rincorrendo anche attraverso l’Europa League, ma c’è l’ostacolo Sporting da superare. In ogni caso, andrà valutato anche il secondo e il terzo filone d’indagine: manovre stipendi e plusvalenze bis.

John Elkann ha preso la situazione in mano, rivoluzionando il quadro dirigenziale. Oggi Ferrero è il nuovo presidente e la Juve cerca anche una nuova figura da inserire. L’obiettivo è quello di trovare un ex giocatore capace di essere il collante tra la squadra e la società. Insomma, un ruolo simile a quello che aveva Pavel Nedved quando il presidente era Andrea Agnelli. Ci sono delle rivelazioni molto interessanti da parte del giornalista e scrittore, Gigi Moncalvo.

Juventus, la rivelazione di Moncalvo su Elkann

Gigi Moncalvo, giornalista e scrittore, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it, trasmissione in onda su TV Play, soffermandosi su Elkann: “A lui non frega nulla della Juventus. I compratori ad oggi non ci sono, perché non si sa quanto possa valere il club con quello che sta passando. Penso che alla fine Elkann lascerà tutto”. Poi prosegue: “Sarà importante vedere anche se Ferrero avrà il coraggio di chiedere un risarcimento danni ad Agnelli per ciò che è successo agli azionisti. E anche l’azione di responsabilità su Elkann, che doveva vigilare”.

Insomma, un vero e proprio ribaltone che si verificherebbe alla Juventus. John Elkann, secondo Moncalvo, sarebbe disposto a farsi da parte e cedere il club. Tuttavia, serve chiarezza su ciò che concerne i prossimi processi che dovrà affrontare la Juve. In particolare, quello della manovra stipendi rappresenta una zavorra importante sulla pianificazione del futuro.