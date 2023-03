Juve, il colpo di scena per l’attacco: l’ultimo step potrebbe cambiare tutto

Un colpo di scena per l’attacco della Juve. Un ultimo step può cambiare lo scenario per la Vecchia Signora.

La Serie A è ferma per la sosta delle nazionali. La squadre del campionato italiano avranno un paio di settimane di tempo per ricaricare le batterie, fatta eccezione per i giocatori che sono impegnati con le rispettive convocazioni. Al ritorno in campo si entrerà in una fase calda della stagione, con il campionato che entrerà nel vivo e le coppe europee che vedranno impegnate diverse squadre italiane. La Champions League ma anche Europa League e Conference, l’Italia può dire la sua ed essere protagonista indiscussa di questa fase finale.

Tra le compagini chiamate a dire la propria c’è anche la Juventus che in Europa League affronterà lo Sporting Lisbona. Un match delicato, visto che i portoghesi hanno già dato una prova di forza importante eliminando l’Arsenal, squadra quest’ultima indicata come possibile vincitrice della competizione e protagonista in Premier League. A Max Allegri il compito di tenere la squadra sul pezzo, in attesa di capire che si saranno novità importanti in campionato con la restituzione dei punti di penalizzazione.

Juve, colpo di scena in attacco: ora Kean può restare

Si guarda anche al futuro. La Juventus ha vissuto degli scossoni importanti negli ultimi mesi, e anche sotto il punto di vista societario molto andrà definito verso la prossima estate. Anche il mercato avrà un ruolo cruciale, capire quali giocatori attualmente presenti nella rosa bianconera resteranno il prossimo anni. In attacco ci sono i nodi più importante da sciogliere. Da Vlahovic a Di Maria, passando anche per Moise Kean.

Proprio quest’ultimo è al centro del chiacchiericcio mediatico. Fino a qualche tempo fa sembrava possibile una cessione la prossima estate, eppure le cose potrebbero andare diversamente. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, la permanenza ad oggi rappresenta uno scenario più che plausibile.

La Juve ha da poco pagato i 28 milioni di euro all’Everton per il riscatto scattato all’interno dell’operazione che prevedeva un prestito biennale da 7 milioni, con l’acquisizione del cartellino allo scoccare di alcune condizione. A queste cifre, però, la cessione di Kean sembra davvero complicata. Ecco perchè la Juve alla fine, senza offerte concrete per l’attaccante italiano, potrebbe arrivare ad un epilogo fino a qualche tempo fa poco probabile: la permanenza.