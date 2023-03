Juventus, avv. Codacons attacca: “Campagna acquisti irregolare, si ipotizza azione civile”

La Juventus è attesa dal match di campionato contro il Verona, ma in queste ore hanno fatto molto rumore le parole del’avvocato del Codacons.

Dopo la vittoria dell’Italia di Roberto Mancini di ieri sera contro Malta per 0-2, l’attenzione di tutti si sposta di nuovo sulle varie squadre di Serie A. Già nel prossimo weekend, infatti, sono in calendario delle partite che potrebbero dire moltissimo sulla seconda parte di stagione.

Nel prossimo turno di campionato, infatti, ci saranno partite del calibro di Inter-Fiorentina e Napoli-Milan. Nella prima, dopo le sconfitte rimediate contro Spezia e Juventus, la squadra guidata Simone Inzaghi ha l’assoluto obbligo di vincere contro i viola. Nella seconda, invece, gli azzurri cercheranno di blindare ancora di più lo Scudetto. Mentre gli uomini di Stefano Pioli cercheranno di strappare dei punti per non perdere ulteriore terreno dal treno della prossima edizione della Champions League.

Per quanto riguarda la Juventus, invece, c’è in calenadario la gara contro il Verona, la quale sulla carta sembra molto abbordabile. Anch se, nonostante i super favori del pronostico, i bianconeri non dovranno sottovalutare i veneti, visto che hanno un bisogno vitale di punti per sperare ancora nella salvezza. Tuttavia, in attesa della gara contro i gialloblù, a far rumore in queste ore in casa della ‘Vecchia Signora’ è un duro attacco da parte dell’avvocato del Codacons.

Juventus, l’attacco dell’avvocato del Codacons: “Stiamo cercando di organizzarci per compiere un’azione civile”

La ‘Gazzetta dello Sport’, ha infatti ripreso le dichiarazioni di Bruno Barbieri, rilasciate margine dell’udienza preliminare dell’inchiesta ‘Prisma’: “Stiamo pensando di compiere un’azione civile collettiva per tutti quegli sportivi che hanno visto delle gare che non erano regolari, visto che la campagna acquisti era irregolare. Stiamo cercando di organizzarci”.

Nel frattempo, proprio per quanto riguarda l’inchiesta Prisma, è stata ufficializzata la decisione di rinviare al prossimo 10 maggio la questione della competenza territoriale. Ci sarà una nuova udienza, considerando che è stata accolta la richiesta sulla responsabilità civile fatta dalla stessa Juventus.