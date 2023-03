Conte, la sentenza in diretta spiazza: “Può tornare in Italia, ci sono tre big”

Dopo la rescissione con il Tottenham dei giorni scorsi, su Antonio Conte bisogna registrare una sentenza molto importante.

Questi ultimi giorni sono stati contraddistinti dagli impegni delle varie nazionali, dove l’Italia di Roberto Mancini ha perso contro l’Inghilterra di Gareth Southgate e vinto contro Malta, ma sotto la luce dei riflettori c’è stata anche la notizia che ha riguardato uno dei più importanti club della Premier League: ovvero la risoluzione consensuale tra Antonio Conte ed il Tottenham.

Gli ‘Spurs’ ed il tecnico italiano, dopo appena un anno e mezzo, hanno infatti deciso di concludere il proprio rapporto lavorativo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata sicuramente la conferenza stampa di Antonio Conte dopo il pareggio del Tottenham per 3-3 contro il Southampton.

L’ex allenatore Juventus ed Inter, infatti, nel post partita ha duramente attaccato l’atteggiamento avuto dai suoi calciatori, sancendo così la fine della propria esperienza al Tottenham. Una volta che è stato ufficializzato il suo addio agli ‘Spurs’ si sono susseguite tantissime voci sul futuro di Antonio Conte. Proprio sul destino calcistico di quest’ultimo bisogna registrare una ‘sentenza’ che ha sorpreso tutti.

Futuro di Antonio Conte, la sentenza del giornalista Jacopo Volpi: “Inter, Juventus e Roma su di lui”

Jacopo Volpi ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘calciomercato.it in onda su TvPlay’: “Cosa posso dire su Antonio Conte? Era in scadenza con il Tottenham. E’ andato via con molta fretta, visto che era stressato sotto tutti i punti di vista. E’ rientrato anche subito in panchina dopo l’operazione, ma questo non gli ha fatto bene. Può tornare in Italia, ci sono tre big su di lui: Juventus, Inter e forse la Roma. Quest’ultima, ovviamente, potrebbe essere un’opzione in caso di un addio a fine stagione da parte di José Mourinho”.

Il giornalista di Rai Sport ha poi continuato il suo intervento: “Non penso che Antonio Conte possa andare in un’altra squadra. Ho la sensazione che abbia troppa voglia di calcio per fermarsi. Non è un tecnico da Nazionale, ma credo che accetterebbe una possibile offerta da parte di un club importante”.