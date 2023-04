La Lazio di Sarri prende il volo in zona Champions, pari a La Spezia

Torna il campionato dopo le Nazionali. Vince e convince la Lazio di Maurizio Sarri, pari a La Spezia nello scontro salvezza.

Dopo la sosta per le Nazionali è tornata finalmente la Serie A. In queste ore è in corso la ventottesima giornata di campionato e la Lazio può sorridere. Il club biancoceleste è tornato in campo dopo la vittoria nel derby ed ha ottenuto altri preziosi tre punti, fondamentali nella rincorsa alla Champions League.

Bella e netta vittoria del club biancoceleste contro il Monza di Palladino, una prestazione di alto livello e che ha visto gli azzurri protagonisti. La Lazio ha vinto legittimando con una buona prova e grazie alle reti nel primo tempo di Pedro e nella ripresa con una grande conclusione di Sergej Milinkovic Savic.

I biancocelesti hanno compiuto un gran lavoro di gestione e la Lazio stacca cosi l’Inter, addirittura ora a cinque punti di distacco. Punti importanti soprattutto in vista dei prossimi match di giornata, Roma-Sampdoria ed il posticipo di giornata, il tanto atteso big match tra il Napoli e la Spezia.

La Lazio vola, pari importante per Spezia e Salernitana

Nell’altro match di giornata si dividono la posta in palio lo Spezia e la Salernitana di Paulo Sousa. Un punto importante per entrambe le squadre, che allungano, anche se leggermente, rispetto alla terzultima. Nel primo tempo sono i campani a giocare meglio e legittimano tutto con la clamorosa autorete di Mattia Caldara. L’ex Milan e Juve prova l’anticipo su Piatek ed insacca incredibilmente nella sua porta.

Nella ripresa l’ingresso di Maldini Jr. cambia totalmente la gara. Il figlio d’arte subentra e aiuta prima rendendosi pericoloso, poi collaborando al pari di Eldor Shomudorov. I liguri sfiorano il vantaggio con la traversa su punizione ancora di Maldini, scatenato nel finale. Lo Spezia prova a ottenere i tre punti ma alla fine le due squadre si accontentano e pareggiano. I liguri mantengono un buon vantaggio sul Verona terzultimo e avvicinano la salvezza.

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 71*, Lazio 55, Inter 50, Milan 48*, Atalanta 48, Roma 47*, Juventus 44**, Bologna 40, Fiorentina 40, Udinese 38, Torino 37*, Sassuolo 36*, Monza 34, Empoli 28*, Salernitana 28, Lecce 27*, Spezia 25, Verona 19, Sampdoria 15*, Cremonese 13.

* una partita in meno

** -15 di penalizzazione