Barrow-show, l’agente: “Stiamo costruendo il futuro giorno per giorno”

In Bologna-Udinese è stato Musa Barrow show: due assist e un gol per il numero 99 rossoblù! Il commento del suo agente, Luigi Sorrentino, a SerieAnews.com.

Ad aprire la domenica calcistica di ieri è stato il match tra Bologna e Udinese. La squadra ospite nulla ha potuto contro il club di casa che, in questa stagione, sta dimostrando di essere una spina nel fianco per molti. A garantire la vittoria ieri è stato poi anche e soprattutto un super Musa Barrow. Così ha parlato questa mattina a SerieAnews.com il suo agente, Luigi Sorrentino.

L’esterno sinistro rossoblù, già al 3′ della gara di ieri per la 28a giornata di campionato, ha servito il passaggio decisivo per il gol segnato da Stefan Posch. Poi al 12′ ha servito un altro assist per Nikola Moro e alla fine, al 49′, ci ha messo la sua firma personale segnando il gol che ha chiuso definitivamente la partita.

Il suo contributo è stato perciò fondamentale e con esso il Bologna di Thiago Motta è salito ancora di più in classifica di Serie A, arrivando guadagnare 40 punti e l’ottavo posto. Di quanto sta facendo in questa stagione e non solo ha parlato allora l’agente del classe 1998, Luigi Sorrentino a SerieAnews.com.

Così ha parlato l’agente di Musa Barrow, Luigi Sorrentino, ai microfoni di SerieAnews.com dopo i due assist e il gol arrivati ieri con il Bologna al Dall’Ara contro l’Udinese: “Siamo contenti. Per Musa conta innanzitutto che i suoi gol portino punti alla squadra”. Ma il suo intervento non è finito qui perché poi ha aggiunto parole anche in merito al futuro.

E poi ancora: “Futuro? Noi, come al solito, non ci aspettiamo niente perché il futuro è quello che costruiamo giorno per giorno. Quindi pensiamo gara dopo gara, dando il massimo e poi si vedrà”.