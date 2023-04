Cassano duro sulla Juve: “Da quando c’è Allegri gioca malissimo”

L’ex calciatore Antonio Cassano si è espresso in merito alla Juventus con un giudizio molto severo sul lavoro che sta svolgendo Massimiliano Allegri.

Nonostante i 15 punti di penalizzazione, rispetto ai quali si attende ancora il giudizio definitivo, la Juventus nella seconda parte di stagione ha proposto un’ottima risposta al momento di difficoltà e in classifica si trova a ridosso della zona europea.

Il tutto in attesa dello scontro diretto con la Lazio, attualmente seconda alle spalle del Napoli, che potrebbe ulteriormente accelerare il cammino bianconero e frenare quello della formazione di Maurizio Sarri. Atalanta, Roma e Inter sono le squadre che dovranno stare maggiormente attente al cammino della Juventus e la svolta che può prendere la stagione.

Contro l’Hellas Verona è arrivata la terza vittoria consecutiva per la Juventus grazie a una rete di Moise Kean, il quale è stato preferito a Dusan Vlahovic, nel frattempo rimasto in panchina. Una risposta importante per Max Allegri, il quale sa di poter contare su un’altra efficace arma offensiva.

Juventus, Cassano contro Allegri: “Fa solo gare di m***a”

Non è dello stesso avviso Antonio Cassano. L’ex calciatore ha giudicato la prestazione della Juventus contro l’Hellas Verona poco interessante e quindi anche la vittoria frutto soltanto di una circostanza e non di un gioco convincente. Ne ha parlato così attraverso ‘Instagram’: “La Juventus ha vinto una partita che non meritava. Ha giocato malissimo, il Verona ha fallito tre occasioni clamorose. La Juve ha fatto il gol su una bella triangolazione”.

Secondo il parere di Cassano, anche l‘Inter è nella medesima situazione della Juventus in quanto a gioco, ma ciò che più disapprova dei bianconeri è il modo in cui mister Allegri vive la condizione della sua squadra: “Ho visto due partite di m***a sia da parte della Juventus che dell’Inter. Il suo allenatore (mister Allegri, ndr) parla di gare sporche, ma da quando allena lui la Juve fa solo gare di m***a, gioca malissimo. E comunque sono ancora in corsa per il quarto posto, anche con la penalizzazione”.