Lukaku risponde a Cuadrado, poi esplode la rissa: Juve-Inter finisce 1-1

Finisce in pareggio la semifinale di andata di Coppa Italia. Juventus-Inter termina 1-1: a Cuadrado risponde Lukaku a tempo scaduto.

Finisce con un pareggio tra Juventus e Inter l’andata della semifinale di Coppa Italia. I bianconeri passano in vantaggio grazie ad una rete di Cuadrado nel finale. Ma in pieno recupero è Romelu Lukaku a siglare dagli undici metri il gol del pari.

La Juventus arrivava a questa semifinale dopo aver superato il Monza agli ottavi di finale e la Lazio nei quarti di finale. Il percorso dell’Inter è stato invece quello di aver battuto il Parma agli ottavi di finale e l’Atalanta ai quarti di finale. La forma con cui arrivavano entrambe le squadre era però opposta. Nelle ultime partita infatti la Juventus era reduce da un ottimo ruolino di marcia in campionato, mentre l’Inter da ben tre sconfitte consecutive, tra le quali proprio una contro la Juventus.

Gli echi del match di campionato, con il controverso gol di Kostic, hanno aumentato la tensione della sfida. Il primo tempo però si conclude con le reti inviolate e il punteggio di 0-0. Nella ripresa la girandola dei cambi vivacizza la situazione. Allegri si affida a Chiesa e Milik, mentre Simone Inzaghi si gioca la carta, rivelatasi poi vincente, di Lukaku.

Coppa Italia, Lukaku in extremis nega la gioia alla Juventus

La Juventus all’83’ passa con Cuadrado. L’esterno bianconero trova il gol che sembrerebbe decidere la sfida di andata. Nel recupero però succede letteralmente di tutto. Bremer commette un’ingenuità che costa, dopo un passaggio al VAR, il rigore. Lukaku prende in consegna il pallone pesantissimo e va dal dischetto: non fallisce e consente all’Inter di pareggiare. Nell’esultare si becca poi anche il secondo giallo e viene espulso in un finale di match molto teso che vede l’arbitro fare molta fatica a separare i calciatori delle due squadre.

Per quanto riguarda il campo, tutto rimandato quindi alla gara di ritorno a Milano del 26 aprile. Gara in cui non ci sarà Lukaku e in cui Juventus e Inter partono alla pari. Domani invece l’altra semifinale che vedrà affrontarsi la sorprendente Cremonese e una Fiorentina che invece vede nella Coppa Italia la possibilità di qualificazione alle coppe europee attraverso la porta di servizio.