Inter, l’erede di Skriniar: nome a sorpresa, può arrivare ‘gratis’ a giugno

L’Inter è alla ricerca del sostituto di Milan Skriniar. Spunta il nome che potrebbe convincere tutti, può arrivare a parametro zero.

Dopo mesi di chiacchiericcio mediatico, il caso Skriniar ha trovato l’amaro epilogo del divorzio. Le parti si separeranno al termine della stagione, dopo aver inseguito per tanto tempo il rinnovo di contratto. La dirigenza nerazzurra avrebbe voluto confermare il suo capitano, diventato pilastro della squadra e punto di riferimento anche per la tifoseria. Le parti, però, non hanno trovato una quadra in grado di soddisfare tutti. Il giocatore slovacco è ben consapevole che questo potrebbe essere l’ultimo contratto degno di nota della sua carriera, e proprio per questo la sirena Paris Saint Germain si è rivelata troppo interessante ed ammaliante. Al termine della stagione, dunque, le strade si separeranno e Skriniar approderà in Ligue 1 dove giocherà proprio con la maglia del PSG, se con Galtier ancora in panchina e con Messi ancora in squadra non è ancora ben chiaro.

Fatto che sta che adesso l’Inter dovrà aprire gli occhi e cercare un potenziale sostituto. L’importanza di Skriniar all’interno delle dinamiche difensive della compagine interista è nota tutti, soprattutto all’ambiente nerazzurro. Ecco perchè Beppe Marotta sta lavorando da tempo per cercare di sostituire al meglio l’ex Sampdoria. Il dg nerazzurro, tra l’altro, dovrà stare anche attento a non far emergere altri casi simili a quello di Skriniar, e nella fattispecie bisognerà lavorare attentamente su Alessandro Bastoni.

Inter, ecco l’erede di Skriniar: spunta un altro nome, arriverebbe a parametro zero

Di nomi se ne stanno facendo tanti nel corso delle ultime settimane. La scelta dovrà essere ben ponderata, anche perchè come noto l’Inter non andrà a svenarsi per prendere il sostituito di Skriniar. Il club non ha avuto nemmeno il modo di monetizzare dalla sua partenza, e proprio per questo bisognerà prestare grande attenzione anche alla cifra che bisognerà mettere sul piatto per sostituirlo.

Ecco perchè c’è un nome che sta prendendo corpo in casa nerazzurra e che potrebbe fare proprio al caso dell’Inter. Come riportato da ‘SportMediaset’, infatti, uno dei nomi sui quali si starebbe soffermando l’attenzione delle dirigenza interista è quello di Evan N’Dicka, difensore dell’Eintracht di Francoforte che ha fatto benissimo nel corso della sua esperienza con la squadra tedesca.

Il suo contratto scade a giugno e proprio per questo, tra l’altro, l’Inter potrebbe decidere concretamente di puntare su di lui anche se, va detto, ci sono anche altre squadre con gli occhi puntati sul difensore classe francese di origini camerunesi: classe ’99 ed un futuro roseo, Marotta ci sta seriamente pensando.