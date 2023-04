“Non succedeva dal 2018”: Inter, il dato che fa paura ai tifosi

Il pareggio di oggi contro la Salernitana per l’Inter è una brutta notizia sia dal punto di vista della classifca che della statistica.

Dopo la gara di martedì scorso di Coppa Italia all’Allianz Stadium contro la Juventus di Massimiliano Allegri, l’Inter di Simone Inzaghi ha disputato quest’oggi un altro match in trasferta. I nerazzurri, infatti, hanno giocato allo Stadio Arechi contro la Salernitana dell’ex interista Paulo Sousa.

L’Inter, viste le tre sconfitte consecutive rimediate nel nostro campionato, è partita subito all’attacco. Il team meneghino, infatti, è passato in vantaggio già al 6’ con la conclusione di prima di Robin Gosens, servito da un’ottima sponda di Romelu Lukaku. Dopo il gol iniziale, la ‘Beneamata’ ha avuto più di un’occasione per raddoppiare, ma ha trovato sempre un incredibile Ochoa.

L’estremo difensore messicano, di fatto, è stato il protagonista della gara, viste le grandi parate compiute quest’oggi, soprattutto quella sul tiro di de Vrij dopo la traversa colpita da Lukaku. L’Inter è stata punita poi per non aver chiuso la partita, visto che la Salernitana di Paulo Sousa ha pareggiato nei minuti finali con il tiro-cross dalla destra da parte di Antonio Candreva. Questo pareggio per la squadra di Simone Inzaghi sia per quanto riguarda la classifica che per la statistica.

La squadra di Simone Inzaghi ha realizzato la peggior striscia dell’Inter senza vittorie dal 2018: ecco il dato

Proprio su quest’ultimo aspetto, infatti, ‘OptaPaolo’ ha registrato un dato davvero importante. Considerando tutte le competizioni, di fatto, l’Inter nelle ultime sei partite ha collezionato tre pareggi e tre sconfitte: questa è la peggior striscia della ‘Beneamata’ dal febbraio del 2018 (in quel caso furono 10 le gare senza ottenere un successo).

Dal punto di vista della classifica, invece, l’Inter corre il rischio di terminare questo turno di campionato fuori dalle prime quattro posizioni. La Roma di José Mourinho, se dovesse battere domani in trasferta il Torino di Ivan Juric, si prenderebbe infatti il quarto posto a discapito proprio della squadra di Simone Inzaghi.