Inter, Inzaghi ci crede: “La squadra sta facendo bene, mancano solo i risultati”

In casa Inter c’è grande attesa per il match valido per i Quarti di finale di andata a Lisbona contro il Benfica.

L’Inter e Simone Inzaghi vivono uno dei momenti più delicati e intensi della stagione. Il club nerazzurro è reduce da una serie di risultati negativi in campionato e il club è addirittura uscito dalla zona Champions. Questo mese di Aprile sarà intenso e il club è partito alla volta di Lisbona, dove affronterà il quarto di finale di andata contro i portoghesi del Benfica.

Il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa, insieme al difensore Alessandro Bastoni ed ha parlato del momento delicato della squadra milanese. Ecco le parole del tecnico nerazzurro:

“E’ un Quarto di finale di Champions, conosciamo tutti l’importanza della gara. Abbiamo fatto un percorso molto complicato, affrontiamo una squadra imbattuta in Champions, agli Ottavi ha fatto 40 tiri in porta e 7 gol, ma noi siamo l’Inter e abbiamo preparato bene la partita. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto bene, 40 tiri in porta e dobbiamo continuare cosi”.

Inter, Inzaghi e la sfida al Benfica

Il tecnico ha analizzato il doppio confronto con il Benfica ed ha proseguito: “Loro sono una squadra ottima, stanno facendo un grande campionato. Enzo Fernandez era un calciatore di qualità per loro, ma non hanno perso molto in termine di risultati. Corre molto, sta facendo molto bene e noi dobbiamo farci trovare pronti”. Il tecnico ha parlato poi del momento difficile e degli ultimi deludenti risultati in campionato e Coppa Italia:

“Le ultime tre partite abbiamo fatto bene, credo che vorrei solo il risultato come cosa in più. Meritavamo di vincere a Torino contro la Juve, il calendario non ci facilita ma i ragazzi mettono un impegno folle. Sono contento del loro impegno, ma chiaramente non siamo soddisfatti dai risultati. Skriniar e Calhanoglu? Hakan tornerà probabilmente contro il Monza, per Skriniar ci vorrà qualcosa in più”.