Juve, cosa c’è dietro la lite Paredes-Allegri? Tutto svelato in diretta

Juve, nervi tesi tra Paredes e Allegri in allenamento: cosa è successo tra i due? Lo spiega il giornalista Marci Guidi della ‘Gazzetta’.

Nervi tesi in casa Juventus, dopo l’incredibile litigio di ieri tra Leandro Paredes e Massimiliano Allegri. Una situazione che lascia intravedere crepe profonde nella squadra bianconera, ma racconta bene anche il flop inaspettato dell’argentino. Per capire quali sono le reali motivazioni dietro quanto accaduto, ‘TvPlay.it’ ha sentito il giornalista Marco Guidi della ‘Gazzetta dello Sport’.

Paredes è arrivato la scorsa estate dal PSG, fortemente richiesto da Allegri per farne il regista basso della sua Juve. Per l’argentino, i bianconeri non hanno speso nulla, ma il riscatto è fissato a 22,6 milioni di euro più altri 3 di bonus. Però, se la Juventus dovesse decidere di non riscattarlo, al PSG potrebbero andare 2,5 milioni di compensazione. Ad ogni modo, al momento non sembra possibile che Allegri possa volerlo ancora con sé in futuro.

Problemi evidenti fin da prima della lite odierna, a ben vedere. Paredes ha giocato appena 25 partite in stagione, per un totale di 1.085 minuti, senza mai segnare un gol e servendo un unico assist. La sua ultima da titolare è stata lo scorso 19 febbraio contro lo Spezia, e l’ultima volta che ha giocato più di un tempo in Serie A risale addirittura al 18 settembre col Monza.

Lite Paredes-Allegri: ecco cosa succede alla Juve

Proprio ‘La Gazzetta dello Sport’ ha svelato oggi lo scontro tra centrocampista e allenatore della Juventus. Le prime voci hanno parlato di un litigio dovuto allo scarso impiego di Paredes negli ultimi mesi. Secondo altri, il motivo sarebbero anche i dubbi dell’argentino sul suo futuro: non vuole tornare al PSG, ma l’obbligo di riscatto è saltato a causa del flop in Champions. Il giornalista Marco Guidi, invece, propone una teoria diversa.

“Per quello che risulta a me, il litigio tra Paredes ed Allegri è nato da un episodio di campo a causa di una entrata dura del centrocampista” ha detto a ‘TvPlay.it’. Nessuna lamentela dovuta al minutaggio, secondo il giornalista della ‘Gazzetta’, anche se sicuramente la situazione crea nervosismo. “L’intervento ha irritato Szczesny e poi negli spogliatoi deve essere accaduto qualcosa” ha aggiunto Guidi.