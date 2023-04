Calciomercato Juventus, sarà addio a fine stagione: ora arriva la conferma

Il calciomercato della Juventus potrebbe prendere quota partendo dal capitolo cessioni. Occhi puntati sul futuro, ma attenzione a cinque addii, tra i quali anche alcune sorpresa

Sguardo rivolto al presente, ma anche al futuro. La Juventus è pronta a spingere il piede sull’acceleratore per valutare le nuove operazioni di mercato in vista della prossima sessione estiva. Quasi certo l’addio a Cuadrado. L’esterno colombiano non rinnoverà il suo contratto con i bianconeri e lascerà Torino al termine della stagione. Discorso diverso per Alex Sandro, il quale potrebbe prolungare il suo matrimonio con Madama per un altro anno.

Da valutare anche il futuro di Rabiot. Il centrocampista francese andrà in scadenza il prossimo giugno e non escluso che possa valutare l’idea di lasciare Torino in caso di offerte contrattuali onerose provenienti dalla Premier League. Su Rabiot resta vigile l’interesse del Manchester United, del Chelsea e anche del PSG. Il centrocampista francese potrebbe clamorosamente prendere in considerazione l’idea di far ritorno in Francia.

Punto interrogativo anche sul futuro di Di Maria, altro giocatore in scadenza in prossimo 30 giugno. La società bianconera proverà a convincere l’esterno offensivo argentino a prolungare il suo matrimonio con la Juventus almeno per un altro anno. Timidi segnali di apertura da parte del Fideo, ma servirà la qualificazione alla prossima Champions League per confermare il possibile scenario.

Calciomercato Juventus, addio a Paredes: ora arriva la conferma

Dopo la lite con Allegri, Paredes è pronto a lasciare la Juventus a fine stagione. Pace fatta con Allegri: il centrocampista argentino ha chiesto scusa dopo il battibecco con il tecnico. Questo, però, non escluderà l’addio dell’argentino a giugno. La Juventus non riscatterà Paredes e l’ex Roma farà ritorno al PSG.

Per quel che riguarda Milik, invece, l’agente del giocatore arriverà a Torino nei prossimo giorni per discutere il riscatto ufficiale dell’attaccante polacco. Milik, salvo clamorosi colpi di scena, resterà a Torino anche nel corso della prossima stagione. Da valutare, invece, il futuro di Kean. L’ex Everton potrebbe essere sacrificato dinanzi a un’offerta cash da circa 30-35 milioni di euro.