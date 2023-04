Spalletti, nuovo ‘messaggio’ a Guardiola: “Ah, non lo sapevo…”

Spalletti torna ancora sulla diatriba con Pep Guardiola, nuovo messaggio dopo quello in conferenza stampa. Parla ancora il tecnico del Napoli…

Una giornata storica, senza se e senza ma. Il Napoli si prepara alla sfida col Milan, un match importantissimo per gli azzurri, mai approdati così lontano nella propria storia nella principale competizione europea. Il cammino avuto finora in Champions League dagli uomini allenati e guidati da Luciano Spalletti è stato mirabolante. Non solo per risultati raggiunti, ma per gioco espresso e per qualità messa in mostra. Un connubio che ha colpito anche i grande top club europei.

È il caso del Manchester City e di Pep Guardiola, che qualche settimana fa aveva fatto addirittura risentire lo stesso Luciano Spalletti con i suoi complimenti. Il catalano ha punto il tecnico azzurro nella sua ultima conferenza stampa, con l’omone di Certaldo che ha a sua volta scherzato e sdrammatizzato nei confronti dell’ex Barcellona. Insomma, un tira e molla a distanza, carico di ironia e con un punta di veleno. Quello classico della pretattica. E anche ieri, nella conferenza di vigilia, Spalletti è tornato a ‘messaggiare’ con Guardiola.

Spalletti punge ancora Guardiola? Arriva l’ennesimo messaggio al catalano

Dopotutto, la battuta in conferenza stampa sulla speranza di riderne con lui davanti un buon caffè turco ha monopolizzato i titoli dei giorni dopo. Spalletti torna a scherzare e a pungere il tecnico del Manchester City anche nel corso della sua lunga chiacchierata ai microfoni di Amazon Prime Video.

“Se parla bene del Napoli per noi è motivo di orgoglio, ma se mi viene detto che Guardiola dice che possiamo vincere la Champions ha un sapore diverso”. Ribadisce così Spalletti, che poi torna a scherzareSpero di riderci sopra con lui davanti ad un caffè turco”. Di qui, il giornalista lo incalza e prova a strappargli un sorriso. Caffè turco, finale di Champions a Istanbul… Vuoi vedere che il Napoli pensa davvero di poter arrivare in fondo alla competizione? Un qualcosa che viene sottoposto allo stesso trainer azzurro, che poi scherza chiudendo: “La finale si gioca in Turchia? Ah non lo sapevo… (ride,ndr)”.