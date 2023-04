“Lo dirò a fine stagione…”: Lukaku, dopo il gol arriva l’annuncio in diretta

Dopo aver firmato lo 0-2 a Lisbona contro il Benfica, Romelu Lukaku ha parlato nel post partita.

Un risultato importante, che ovviamente segna un passaggio cruciale per la stagione dell’Inter. La vittoria a Lisbona dà alla squadra nerazzurra la possibilità concreta di guardare alla semifinale di Champions League con grande fiducia. Il calcio italiano gongola, perchè col passaggio del turno dei nerazzurri ci sarà la garanzia di una squadra nostrana in finale, visto che il tabellone mette al fianco dei ragazzi di Simone Inzaghi la vincente tra Napoli e Milan.

Certo, c’è ancora un round da giocare. Anche lo stesso allenatore è stato chiaro: non è finita, cosi come anche ammesso da altri protagonisti che hanno parlato nel post partita. Onana, ad esempio, ha posto l’attenzione proprio su questo aspetto lasciando intendere che servirà una partita con grande applicazione come quella di stasera anche per il match di ritorno a San Siro.

Certo, ad oggi l’Inter ha un vantaggio importante che andrà sfruttato proprio nel match di ritorno. Merito del gol di Barella che di testa ha trovato il guizzo giusto per il vantaggio, ma anche grazie alla freddezza di Lukaku che dal dischetto non sbagliato ed ha firmato il gol del definitivo 0-2.

Inter, Lukaku segna e parla della sua esultanza ‘misteriosa’

Il giocatore belga è stato beccato dalle critiche nelle ultime settimane per il numero importante di gol lasciatosi alle spalle nel corso delle scorse partite. Stavolta, però, il centravanti è riuscito a mettere la palla in rete, un gol pesantissimo che potrebbe concretamente lanciare la sua squadra verso la semifinale.

L’attaccante nerazzurro ha nuovamente esultato come fatto in occasione della rete firmata contro la Juventus in Coppa Italia. Proprio su questo argomento è stato interrogato nel corso dell’intervista post partita rilasciata ai microfoni di ‘SportMediaset’.

“Esultanza? E’ un segreto, la svelerò a fine stagione“, ha detto Lukaku in diretta. “Oggi abbiamo fatto una partita intelligente, potevamo fare anche 3-4 gol. Due a zero è un bel risultato, dobbiamo ripeterci anche in campionato”, le parole del bomber belga.